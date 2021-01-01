Barcelona'da başkan adaylarının gündemi Haaland

Barcelona'nın başkan adayı Victor Font, bir diğer başkan adayı Joan Laporta'nın Haaland hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Victor Font, Katalan ekibinin Erling Haaland'ı kadroya katabileceği yönündeki imaların sorumsuzluk olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında seçim gündemini değerlendiren Font, "Kulübün televizyon kanalı adayları tartışma programında bir araya getirmek istedi ancak adaylardan biri geçerli bir sebep göstermeden bu programa katılmak istemedi. Bunu kulübün üyelerine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum" diyerek, başkanlık yarışındaki rakibi Joan Laporta'yı eleştirdi.

Laporta'nın başkan seçilmesi halinde Haaland'ı Barcelona'ya getirebileceği yönünde imalarını da değerlendiren Font, "Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde harika bir maç çıkartan Haaland için taraftarları beklentiye sokmak büyük bir sorumsuzluk çünkü onu almanın mümkün olmadığı çok açık" dedi.

Luis Suarez'in ayrılmasının ardından Barcelona'nın hücum gücünün zayıfladığı belirten Font, "Hücum hattımızı güçlendirmemiz gerektiğinin farkındayım. Haaland da harika bir oyuncu" diyerek bu transfere açık kapı bıraktı.

Laporta ne demişti?

Joan Laporta önceki gün yaptığı açıklamada Haaland'ın Barcelona'ya transfer olması ihtimalini değerlendirirken, "Takımımızı güçlendirmemiz gerekiyorsa, bu konudaki gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz" diyerek Haaland'ın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yakmıştı.

Geçmişte transfer konusun net konuşmaktan kaçınan Laporta'nın Haaland ismini yalanlamaması Barcelona'nın Laporta'nın başkan seçilmesi halinde Norveçli golcü için girişimde bulunacağı yorumlarını beraberinde getirmişti.

Haaland'ın fiyatı ne kadar?

2022 yazından itibaren 75 milyon euroya serbest kalma maddesi aktif olacak olan Haaland'ın ayrılması için bu tarihi beklemesi gerekmeyebilir. Bundesliga'da altıncı sırada yer alan Dortmund, Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa, gelir kaybını dengelemek adına 75 milyon eurodan daha yüksek bir gelir etmek için Haaland'ı satmaya sıcak bakabilir.

Barcelona'ın sonucu merakla beklenen seçimi 7 Mart'ta gerçekleşecek. Seçimi değerlendiren anket şirketlerine göre 35 bin üye oy vereceği aday konusunda henüz kararını netleştirmedi.





