Barcelona'nın gözü Harit'te
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Barcelona, Schalke'de forma giyen Amine Harit'le ilgileniyor.
Bu sezon Bundesliga'da 8 maça çıkan ve 4 gol atan hücuma dönük orta saha oyuncusu Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.
Katalonya bölgesinin gazetelerinden Sport'un haberine göre bu kulüplerden biri de Barcelona.
22 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip eden Barcelona, transfer için 2020 yılı içerisinde hamle yapmayı planlıyor.
Fas Milli Takımı'nın da formasını terleten Harit, 2017'de 8 milyon euro karşılığında Nantes'tan Schalke'yi transfer olmuştu.