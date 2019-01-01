Transfer

Barcelona'nın gözü Harit'te

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Katalan ekibi, Schalke'nin genç oyuncusunu transfer listesine aldı.

Barcelona, Schalke'de forma giyen Amine Harit'le ilgileniyor.

Bu sezon Bundesliga'da 8 maça çıkan ve 4 gol atan hücuma dönük orta saha oyuncusu Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.

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Katalonya bölgesinin gazetelerinden Sport'un haberine göre bu kulüplerden biri de Barcelona. 

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22 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip eden Barcelona, transfer için 2020 yılı içerisinde hamle yapmayı planlıyor.

Fas Milli Takımı'nın da formasını terleten Harit, 2017'de 8 milyon euro karşılığında Nantes'tan Schalke'yi transfer olmuştu.

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