Barcelona'nın gözü Harit'te

Katalan ekibi, Schalke'nin genç oyuncusunu transfer listesine aldı.

, 'de forma giyen Amine Harit'le ilgileniyor.

Bu sezon 'da 8 maça çıkan ve 4 gol atan hücuma dönük orta saha oyuncusu Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.

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Katalonya bölgesinin gazetelerinden Sport'un haberine göre bu kulüplerden biri de Barcelona.

22 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip eden Barcelona, transfer için 2020 yılı içerisinde hamle yapmayı planlıyor.

Milli Takımı'nın da formasını terleten Harit, 2017'de 8 milyon euro karşılığında 'tan Schalke'yi transfer olmuştu.