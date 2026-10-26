Barcelonalı yıldız, Real Madrid hakkında cesur bir itirafta bulundu

Barcelona'nın yıldızı Hollandalı Frenkie de Jong, La Liga'nın onuncu haftasında Real Madrid'e 2-1 kaybedilen El Clasico hakkında konuştu.

De Jong, Barcelona'nın ilk on birinde yer almadı ancak 74. dakikada Fermin Lopez'in yerine oyuna girdi.

Hollanda merkezli Voetbal International ağı, De Jong'un Ziggo Sport kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı.

Aylarca süren sakatlık çilesinin ardından sahalara dönen De Jong şunları söyledi: "Öncelikle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı söylemeliyim."

De Jong sözlerine şöyle devam etti: "Yeniden oynamaya başlamak güzel ama kendi sahamızda El Clasico'yu kaybetmek her zaman acı veriyor."

"Bir maçı bu şekilde kaybettiğinizde içinizi kötü bir his kaplıyor. Bence maç boyunca en iyi seviyemizi ortaya koyamadık. Her zamankinden daha fazla pas hatası yaptık."

De Jong şunları da ekledi: "Buna karşılık Real Madrid'in ön hatta çok hızlı ve yüksek kaliteye sahip oyuncuları var. Bu imkânlarla size zarar verebilirler ve nitekim bunu yaptılar. Maçın sonunda bu şekilde bir gol yemek son derece can sıkıcı."

Barcelona, sezondaki mağlubiyetsiz serisini korumuştu ancak bu hafta içinde hem Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e hem de Real Madrid'e karşı iki mağlubiyet aldı.

De Jong bu konuda şu yorumu yaptı: "Bunun sezon başında yaşanması iyi oldu, çünkü bundan ders çıkarabiliriz. Henüz hiçbir şey belli değil, hâlâ ligin lideriyiz ve Şampiyonlar Ligi de daha ilk aşamalarında."

De Jong şöyle tamamladı: "Hazırım ve kendimi iyi hissediyorum. Şimdi mesele oynama sürelerimi kademeli olarak artırmak. Mümkün olan en kısa sürede ilk on bire geri dönmek için çalışmam gerekiyor."

Son olarak şunları ekledi: "Büyük bir motivasyonum var ve son derece heyecanlıyım. Fırsatları yakaladığımda da sahada yeteneklerimi kanıtlamam gerekecek."