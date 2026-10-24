Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, iki takımın El Clásico'daki karşılaşması öncesinde Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappé'yi övgüye boğarak onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurguladı; ayrıca tehlikesine ve fark yaratma kabiliyetine karşı uyardı.

Gavi, yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da La Liga'nın onuncu haftası kapsamında oynanacak maç öncesinde "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mbappé'nin dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu herkes biliyor; benim için de hep çok beğendiğim bir oyuncu oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, oynadığında herkesin onu izlemekten keyif aldığını düşünüyorum ve futbol açısından dünyanın en iyilerinden biri."

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Gavi şunları ekledi: "Ona karşı çok dikkatli olmalıyız, çünkü herhangi bir atakta sizi zor durumda bırakabilir; bu yüzden onu iyi takip etmeli ve maç boyunca hareketlerine dikkat kesilmeliyiz."

Mbappé'nin çok sayıda gol atmasına rağmen birçok kupa kaldıramaması ve Ballon d'Or yarışındaki şansı hakkında ise İspanyol oyuncu şöyle konuştu: "Evet... Mbappé çok gol atıyor ama kupa kazanma konusunda şansı yaver gitmedi. Ancak bu, onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve bunu sürekli olarak kanıtlıyor; bunu görmek istemeyen kördür, değil mi?"

Şöyle devam etti: "Mbappé olağanüstü ve son derece tehlikeli bir oyuncu. Bence kupa kazanmak takımın koşullarına ve yanınızda oynayan oyunculara da bağlı. Kupa kazanamaması kötü bir sezon geçirdiği ya da sezonunun diğer oyuncuların sezonlarından daha düşük kalitede olduğu anlamına gelmez. Bana göre olağanüstü bir sezon geçirdi."

Real Madrid forvetini övmesine rağmen Gavi, Ballon d'Or yarışında takım arkadaşı Lamine Yamal'ı tercih ettiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Ama daha önce de söylediğim gibi, Ballon d'Or'u Lamine Yamal'ın kazanmasını diliyorum."







