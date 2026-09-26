Barcelona'nın yıldızı Gavi, La Liga'nın ilk haftasındaki Elche karşılaşmasında dizine aldığı bir darbenin ardından bu sezona sınırlı süre alarak başladı.

Sakatlık, geçici bir endişeden ibaretti; oyuncu bu durumdan kurtuldu ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında birkaç dakika, ayrıca İspanya Ligi'nde Racing karşısında sahaya çıktı.

Sport gazetesi, Gavi'nin Men's Health dergisine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Gavi, sakatlıkların ardından yaşadığı duyguları ya da psikolojik dalgalanmaları yönetmek için herhangi bir dış yardıma başvurmadığını vurguladı.

Gavi şunları söyledi: "Bir psikoloğa gitmek her zaman faydalıdır. İster kötü bir durumda olun ister iyi bir durumda, bu her zaman önemlidir. Daha önce bir psikoloğa gitmedim ama bunu istiyorum."

Ayrıca şunları ekledi: "Ailemle inzivaya çekildim ve bu da bana çok yardımcı oldu."

Gavi'nin sahalara dönüşü hiç de kolay olmadı. 2023 yılında yaklaşık bir yıl boyunca müsabakalardan uzak kaldı; ardından Eylül 2025'te aynı dizinin menisküs kıkırdağında ameliyat geçirmesinin ardından yaklaşık 5 ay süren bir başka sakatlık dönemi yaşadı.

Ancak Gavi, isminin sakatlıklarıyla ilişkilendirilmesinden hoşlanmıyor; aksine kendisiyle ilgili konuşmaların saha içindeki seviyesi ve dayanma ve toparlanma yeteneğiyle ilişkilendirilmesini tercih ediyor.

Gavi ayrıca, birçok oyuncunun ister iletişim ajansları aracılığıyla kampanyalar yürütmek ister fotoğraf paylaşmak için giderek daha fazla kullandığı sosyal medya platformları gibi önemli bir konuya da değindi.

Gavi, Instagram uygulamasını kullanmayı seviyor ancak kendisi hakkında söylenenlere fazla önem vermiyor; ayrıca eleştirilerle de gayet iyi başa çıkıyor.

Şöyle konuştu: "Futbolda görüşlerini önemsediğim kişiler takım arkadaşlarım, teknik direktörlerim ve taraftarlardır. Eğer onlar mutluysa, en önemlisi budur. Sonuçta beni her gün görenler ve gerçeği bilenler onlardır."

Şunları da vurguladı: "İnsanlar görüşlerini özgürce ifade edebilir, bu doğal bir şey. Belirli bir oyuncuyu daha çok ya da daha az beğenebilirsiniz ama ben konular hakkında her zaman net oldum. Eleştiriler futbolun bir parçasıdır ama beni pek etkilemiyorlar."

Gavi'nin tarzına gelince, oyuncu Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra pembeye boyanmış saçlarıyla ortaya çıktı. Bu, görünümünde köklü bir değişiklikti ama kendi kendine verdiği bir sözü yerine getirmek için gelmişti.

Bununla birlikte Gavi, aylardır görünümüne daha fazla önem vermeye başladı; saçlarını her zamanki berberinde kestirmeye özen gösteriyor ve saç modelini sık sık değiştiriyor.

Bu konuda konuşurken Gavi şunları söyledi: "Daha gençken saçlarımla pek ilgilenmezdim. Ama yıllar geçtikçe görünümüme daha fazla önem vermeye başladım."