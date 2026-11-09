Barcelona'nın Pau Cubarsi (19 yaş), dünyanın 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncusuna verilen 2026 Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

Massimo Franchi tarafından oluşturulan ve futbol dünyasının en parlak yükselen yeteneklerini onurlandıran bu ödül, 2003 yılından bu yana İtalyan "Tuttosport" gazetesi tarafından veriliyor ve genç yetenekleri değerlendirmede en önemli referans ödüllerinden biri haline geldi.

Yarışma, yaşı 21'in altında olan ve Avrupa liglerinde forma giyen oyuncularla sınırlı.

İspanyol millî oyuncu, oyuncuların seviyelerine ve performanslarına göre sunduklarını izleyen "benchmark" listesinden seçilen diğer 24 adayın yanı sıra, organizasyon komitesinin son anlarda öne çıkan bazı yetenekleri eklemek için elinde bulundurduğu 5 davet kartından seçilenlere karşı büyük bir farkla üstünlük sağladı.

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Nihai karar, Avrupa'nın dört bir yanından 30 gazetecinin oylamasının ardından verildi ve Cubarsi yarışmaya damgasını vurdu.

Cubarsi, haftalar önce üst üste üçüncü kez Lamine Yamal'a giden Kopa Ödülü'nü yalnızca iki puan farkla kaçırdıktan sonra, bu kez oylama, Dünya Kupası şampiyonu savunmacının ödülü hak ettiği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı.

Böylece, Ballon d'Or töreninde ödülsüz ayrılmasının acısı da dindi; Barcelona ise bu ödüldeki hâkimiyetini pekiştirdi. Zira önceki kazananlar listesinde "La Masia" akademisinden mezun olan 5 oyuncu yer alıyor: Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve şimdi de Cubarsi.

Cesc Fabregas da ödülü kazanmıştı, ancak o dönemde Arsenal saflarında forma giyiyordu.

Katalan kulübünün oyuncusu, 2018 yılında ödülü kazanan Hollandalı Matthijs de Ligt'ten sonra bu ödülü kazanan tarihteki ikinci savunmacı oldu.

Diğer tüm kazananlar orta saha oyuncusu ya da forvetti ve liste, Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Joao Felix ve Erling Haaland gibi dünya futbolunun önde gelen isimlerini barındırıyordu; buna karşın Cristiano Ronaldo'nun adı ödülü kazananlar arasında yer almadı.

Cubarsi, kazananlar siciline 2025 sürümünü kazanan Fransız Desire Doue ile 2024 sürümünün sahibi Lamine Yamal'ın ardından adını yazdırdı.

Ödülün 23 kazananından oluşan listede 6 İspanyol oyuncu yer aldı; ayrıca "France Football" dergisinin verdiği Kopa Ödülü'nün aksine, bu ödülü her oyuncu yalnızca bir kez kazanabiliyor.

Ödülü kazanan ilk İspanyol, 2006 yılında Arsenal saflarında forma giydiği sırada Cesc Fabregas oldu. Ardından Malaga'daki döneminde Isco, sonra Pedri, Gavi ve Lamine Yamal, en son da Cubarsi onu takip ederek İspanyol oyuncuların bu ödüldeki hâkimiyetini pekiştirdi.