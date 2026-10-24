Pazar akşamı oynanması planlanan Real Madrid ile oynanacak El Clasico karşılaşmasında Jules Koundé'nin yokluğu, Cumartesi sabahı Barcelona antrenmanına çıkmamasının ardından güçlü bir ihtimal haline geldi; Katalan kulübünden resmi teyit bekleniyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Fransız bek maç öncesindeki son antrenmana katılmadı; bu durum, Real Betis maçında yaşadığı burkulmanın ardından beklenen mücadeleye yetişme şansını zorlaştırıyor. Oyuncu ayrıca Parc des Princes stadında Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyememişti.

Koundé'nin Real Madrid karşısında forma giymesi zaten şüpheli olsa da, son antrenmandaki yokluğu zamanında iyileşme şansını son derece düşük kılıyor ve maç kadrosundan çıkarılması neredeyse kesinleşmiş durumda.

Koundé'nin yokluğu teyit edilirse, Hansi Flick, hâlâ tedavi gören sakat oyunculardan hiçbirini yeniden kadrosuna katmadan Real maçına çıkacak. Zira Koundé, Eric García, Christensen, Dani Olmo ve Roony, farklı fiziksel sorunlar nedeniyle geleneksel rakip karşısındaki mücadelede yer almayacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Hansi Flick'in önündeki en büyük sorun yine, geçtiğimiz Salı günü Paris Saint-Germain karşısında yaşandığı gibi, çok sayıda eksik nedeniyle ciddi bir kayıp yaşayan savunma hattı olacak.

Alternatif seçenekler

Maçın nihai kadrosunun açıklanması beklenirken, tahminler Alex Campos'un takım kafilesine yeniden katılacağına işaret ediyor. Oyuncu, Barcelona'nın savunma hattında yaşadığı çok sayıda eksik nedeniyle tüm haftayı A takımla antrenman yaparak geçirdi.

Ayrıca orta saha oyuncusu Oriol Oren'in de mevcut seçenekler arasında yer alması bekleniyor; oyuncu, Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle son iki gün boyunca Hansi Flick yönetiminde antrenman yaptı.

Cumartesi sabahı A takım antrenmanlarına katılan Hamza Abdülkerim'in durumu ise hâlâ belirsizliğini koruyor; El Clasico kadrosuna mı katılacağı, yoksa yedek takımla mı oynamaya döneceği henüz netleşmiş değil.