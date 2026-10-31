Katalan ekibinin La Liga'nın 11. haftasında 6-1 kazandığı Barcelona-Alaves maçında bir gol atıp iki asist yapan Fermin Lopez, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Mundo Deportivo gazetesi, Fermin Lopez'in Movistar La Liga kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı.

Fermin şöyle konuştu: "Bizim için zor bir hafta oldu, ağır sıklet iki maçta kazanamadık. İkisi de son derece çetin karşılaşmalardı ve her ne kadar henüz ekim ayında olsak da birçok kişi bunları bizim için gerçek bir sınav olarak gördü."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rotayı düzeltmek için Camp Nou sahasında ve kendi taraftarlarımızın önünde oynamaktan daha iyi bir yol ya da fırsat olmadığını düşünüyorum."

Devamında ise şunları söyledi: "İyi bir maç çıkardık, seviyemizi yeniden yakaladık, kimliğimizi ve gerçek seviyemizi geri kazanabildik. Şimdi bu şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor."

Erken gol atmanın önemi hakkında konuşan Fermin Lopez, "Geriye çekilip alçak bir savunma bloğu kuracaklarını ve derinlikteki birçok pas yolunu kapatacaklarını biliyorduk, ama erken gol attık ve bunun oyun alanlarını daha fazla açmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şöyle açıkladı: "Belirleyici paslarla takıma yardımcı olmaktan mutluluk duymaya devam etmeliyiz."

Fermin, maçı tamamen tükenmiş halde bitirdiğini açıklayarak şunları söyledi: "Teknik direktör Hans Flick, tüm enerjimi tükettiğimi bildiği halde De Jong'u oyundan alacağını söyledi ve benden biraz dayanmamı, biraz daha sakin olmamı istedi."

Açıklamalarının sonunda Fermin Lopez, maçta ikişer gol atan Raphinha ve Lamine Yamal'ın yeteneklerini överek şöyle dedi: "Bu bizim için harika bir şey, ikisi de bize çok yardımcı oluyor. Lamine ve Raphinha farkı yaratıyor, bizim için son derece önemli iki oyuncu. Onlar sayesinde kesinlikle büyük başarılar elde edebileceğiz."