Barcelona, bugün cuma günü Joan Gamper Spor Tesisleri'nde son antrenmanını tamamlayarak, yarın cumartesi günü La Liga'nın 11. haftası kapsamında ağırlayacağı Deportivo Alavés maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mundo Deportivo gazetesi, Jules Koundé'nin antrenman seansındaki en dikkat çekici eksiklerden biri olduğunu ve böylece maç planlamasının dışında kaldığını aktardı.

Fransız defans oyuncusu hafta boyunca takımla birlikte çalışamadı ve Alavés karşılaşmasına zamanında hazır olamayacak.

Koundé'nin yokluğu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek diğer 3 defans oyuncusunun eksikliğine ekleniyor: Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart. Dani Olmo ve Roony Bardghji ise eksikler listesini tamamlıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Katalan ekibinin savunma hattında yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, teknik direktör Hansi Flick yeniden bazı altyapı oyuncularına başvurdu.

Antrenmanlara, 19 yaşındaki sağ bek Guillem Víctor ile 18 yaşındaki sağ stoper Álex Campos katıldı.

İkilinin maç kadrosuna dahil edilme ihtimalinin bulunduğu görülüyor. Campos daha önce Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşılaşmalarında Barcelona kadrolarında yer almıştı.

Oyuncular antrenmanları yüksek tempoda ve büyük bir yoğunlukla gerçekleştirerek, önlerine net bir hedef koydular: galibiyetlere dönmek ve İspanya Ligi'nin zirvesini korumak.

Ayrıca 16 yaşındaki, iç saha orta sahası veya oyun kurucu pozisyonunda oynayabilen orta saha oyuncusu Ibrima Tunkara da antrenmanlara katılmayı sürdürdü.

Gençler takımının kalecisi Max Bonfill de antrenmanlara katıldı, ancak Joan García, Wojciech Szczęsny ve Dominik Livaković ile birlikte çalıştı.

Antrenman seansı, başlangıcında oyuncular arasında yapılan ve giderek şiddeti artan kısa maçları içerdi. Bunlar, medya temsilcilerinin spor tesislerinden ayrılmasından önce gerçekleştirildi; zira gazetecilere Barcelona oyuncularının antrenmanlarını yalnızca 15 dakika boyunca takip etme izni veriliyor ve basına açık olan süre bu kadar.

Ortak toplardan biri sırasında Raphinha, Fermín López ile istem dışı bir çarpışmanın ardından acı hissetti. Fermín López ise hemen ona özür dilemek için koştu.

Endişe ve belirsizlik dolu anların ardından Brezilyalı oyuncu, iyi olduğunu belirtmek için baş parmağını kaldırdı ve ardından antrenmanlara normal bir şekilde ve tam güçte devam etti.

Hansi Flick, takımın yaşadığı çok sayıda sakatlık nedeniyle ağır bir darbe alan savunma hattı krizini çözmek için uygun çözümler bulmak zorunda kalacak.