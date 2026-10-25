Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, bu akşam pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanacak ve La Liga'nın onuncu haftası kapsamındaki El Clasico öncesinde Real Madrid'in öne çıkan silahları hakkında konuştu. Kraliyet ekibinin fark yaratabilecek oyunculara sahip olması nedeniyle maç boyunca konsantrasyonu korumanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Fildişi Sahilli oyuncu Yan Diomande hakkındaki değerlendirmesinde Cubarsi, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Diomande son maçlarda üst düzey performanslar sergiledi ve Real Madrid artık oyun tarzında çok net fikirlere sahip. Onu ve diğer oyuncuları durdurmaya çalışmak için iyi konsantre olmamız gerekiyor; böylece yaratabilecekleri fırsatları olabildiğince azaltır ve kazanmak için kendimize daha büyük şanslar tanırız."

Ayrıca oku

Barcelona yıldızı: Mbappe'nin kalitesini görmeyen kördür

Pique El Clasico'nun sonucunu tahmin etti ve Mourinho'ya aldığı ağır yenilgiyi hatırlattı

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Brezilyalı forvet Endrick hakkında ise İspanyol milli oyuncu şunları söyledi: "Endrick son derece iyi bir oyuncu ve büyük potansiyele sahip. Belki başlangıçta çok fazla fırsat bulamadı, ancak şimdi maç temposunu kazanmaya ve ritmini geri almaya başladı. O da iyi dikkat etmemiz gereken oyunculardan biri."

Vinicius Junior'ın El Clasico'da yokluğu ve bunun Barcelona'nın lehine olup olmadığı konusunda Cubarsi şöyle yanıt verdi: "Açıkçası, rakibin sahip olduğu oyunculara çok fazla odaklanmıyoruz. İlk on biri öğrendiğimizde, durdurmamız gereken oyunculara karşı zihinsel olarak hazırlanıyoruz, ancak yedek kulübesindeki oyuncuları da göz önünde bulunduruyoruz."

Fransız yıldız Kylian Mbappe ile mücadeleye nasıl hazırlandığı konusunda ise şunları söyledi: "Mbappe muazzam bir potansiyele sahip bir oyuncu ve tek başına fark yaratabiliyor. Doksan dakika boyunca konsantrasyonunu korumalısın, çünkü her an maçı bitirebileceğini biliyorsun. Bu yüzden ona karşı en üst düzeyde konsantre olmalıyız."



