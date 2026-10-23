Brian Farinas, Barcelona'nın ilk takım oyuncuları arasında kaleci mevkisi dışındaki pozisyonlarda, sezonun başından bu yana teknik direktör Hans Flick'in elinin altında olmasına rağmen tek bir dakika bile forma giymeyen tek isim konumunda.

Frenkie de Jong de şu ana kadar henüz oynamadı, ancak bunun nedeni 2026 Dünya Kupası sırasında aldığı sakatlık.

Geçen yaz Girona'ya gitmeye çok yakınken Flick'in araya girip transferini engellediği Brian Farinas'ın, La Liga'ya 4 numaralı formayla kaydedilmesine rağmen kolay bir dönem yaşamadığını Sport gazetesi aktardı.

"Barça Reservat" programının aktardığına göre Brian Farinas, bu yılı dünyanın en iyi oyuncularının, özellikle de yakın arkadaşı Lamine Yamal'ın yanında öğrenmek için bir fırsat olarak gördüğünden, durumu sakin ve sabırlı bir şekilde karşılıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Şu an için Farinas, önümüzdeki iki ayın bu konuda belirleyici olacak olmasına rağmen, kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılma seçeneğini düşünmüyor.

Hans Flick, genç oyuncusuyla sürekli konuşuyor, ona talimatlar veriyor ve seviyesini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla hatalarını düzeltiyor.

Alman teknik direktör ayrıca, sahneye çıkma vakti geldiğinde fırsatı değerlendirmeye hazır olması için, şu anda izlediği yöntemle çalışmaya devam etmesi konusunda onu teşvik etmeyi sürdürüyor.

Sakatlıklar son iki maçta Barcelona'nın kadrosunu etkilemeye başladı bile; Eric Garcia, Jules Koundé ve Dani Olmo, Ronald Araujo ve Andreas Christensen'in bulunduğu eksikler listesine katıldı.

Flick'in kadrosunu belirlerken sahip olduğu seçenekler azaldı ve bu da doğal olarak onu giderek daha fazla yedek oyunculara dayanmaya zorlayacak.

Orta sahada ise Olmo'nun yaşadığı fiziksel sorunlar, şimdiye kadar ön plana çıkan bir rol elde edemeyen oyuncular için elverişli bir fırsata dönüşebilir.

Fermin Lopez, oyun kurucu mevkisinde vazgeçilmez bir temel oyuncu konumunda, ancak kasım ayındaki milli ara öncesinde dinlenmeye ve rotasyona girmeye ihtiyaç duyacak; bu da onu dinlendirebilecek birden fazla seçenek olduğu anlamına geliyor.

Pedri, Frenkie de Jong ya da Marc Bernal daha ileri bir mevkiye çıkabilir, ayrıca Lamine Yamal içeriye çekilebilir, belki Raphinha da ileri oyun kurucu mevkisinde oynayabilir.

Ancak Olmo'nun yokluğundan yararlanması en muhtemel oyuncu Gavi. Brian Farinas da, seçenekler sıralamasının sonunda gelmesine rağmen, art arda gelen bu değişikliklerden faydalanarak kilit orta saha ya da ileri orta saha mevkisinde birkaç dakika oynama şansı bulabilir.

Her halükârda sezon hâlâ uzun ve Kral Kupası henüz başlamadı; dolayısıyla Brian Farinas sonunda fırsatını elde edecek.

Sport gazetesinin geçen eylül ayının ortasında açıkladığı gibi, genç oyuncu sportif durumuyla paralel olarak, Barcelona ile 2028 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmaya yakın hale geldi.

İki tarafın da halletmesi gereken bazı son detayların kalmasıyla birlikte, Brian Farinas ilk takımdaki yeni konumuna uygun bir maaş alacak ve halihazırda 15 milyon euro olan sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de artacak.