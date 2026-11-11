Barcelonalı oyuncu, ciddi sakatlığından 7 ay sonra dönüşün eşiğinde

Barcelona Atlètic, orta saha hücum oyuncusu Juan Hernández'in durumundaki gelişmeye ilişkin olumlu haberler aldı. Genç oyuncu, sol dizindeki ön çapraz bağ kopması sakatlığından iyileşmeye yönelik rehabilitasyon programının son aşamasının bir parçası olarak yeni bir adımla, yeniden topa dokunmaya başladı.

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Hernández 19 yaşında ve geçtiğimiz nisan ayının sonunda sakatlanmasının ardından ön çapraz bağ yırtığı tedavisi için ameliyat olmuştu.

Bu sakatlık, dikkatleri üzerine çeken performansıyla öne çıktığı ve Hansi Flick yönetimindeki ilk takımla antrenman yapma fırsatını birden fazla kez elde ettiği, Barcelona Atlètic ile geçirdiği en iyi dönemlerinden birinde onu durdurmuştu.

Sakatlık, 30 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak yedek takımın en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen ve müthiş bir sezon geçiren oyuncu için ağır bir darbe oldu.

Bu durum, Barcelona yönetimini oyuncunun sözleşmesini bir sezon daha uzatma seçeneğiyle birlikte 2028 yılına kadar yenileyerek ödüllendirmeye yöneltti.

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İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre oyuncu, iyileşme sürecine Ciutat Esportiva Joan Gamper'deki spor salonunda özel bir antrenman programıyla başladı; ardından kademeli olarak topla yapılan antrenmanlara geçti. Bu gelişme, farklı rehabilitasyon aşamalarına verdiği iyi tepkiyi yansıtıyor.

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Hernández, kulübün alt yaş kategorilerinde kademe kademe yükseldikten ve İspanya dördüncü liginde mücadele eden yedek takım Barcelona Atlètic ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardıktan sonra, Barcelona'nın gelecek projesinde güvendiği yeteneklerden biri; ayrıca geçen sezon Flick yönetiminde ilk takım kadrolarında yer alma fırsatları da elde etti.

Barcelona, geçtiğimiz 23 Nisan'da oyuncunun antrenman tesislerindeki bir antrenman seansı sırasında sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını resmen açıklamış ve ameliyat olması gerektiğini doğrulamıştı.

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Şu anda Barcelona, ameliyatın üzerinden yaklaşık altı buçuk ay geçmiş olmasına rağmen olası bir sakatlık tekrarını önlemek amacıyla oyuncunun müsabakalara dönüşünde acele etmek istemiyor.

Bu olumlu haberler, çok sayıda oyuncusunun milli takımlara davet edilmesinin yanı sıra Landry Farré ve Guille Víctor'un sakatlıkları nedeniyle birçok eksik yaşayan Barcelona Atlètic için önemli bir zamanda geldi; bu durum takımı Girona B karşısındaki maçının ertelenmesini talep etmeye yöneltti.

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Kanat oyuncusu Sama Nomoko da benzer bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor ve önümüzdeki ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Juan Hernández, 2020 yazında Real Zaragoza'nın alt yaş kategorilerinden Barcelona'ya katıldıktan sonra kulübün takımları içinde kademe kademe yükselerek Barcelona Atlètic'e kadar ulaşan, "La Masia" akademisinin en dikkat çekici yükselen hücum yeteneklerinden biridir.

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İspanyol oyuncu, birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor; oyun kurucu pozisyonunda başarılı olmasının yanı sıra iki kanatta ve santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor. Oyun tarzında bireysel yeteneğe, topla ilerleme kabiliyetine ve pozisyon üretmeye dayanıyor.

Barcelona yönetimi, İspanya milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giyen oyuncunun potansiyeline duyduğu güveni, onu resmen yedek takıma yükseltme kararının ardından, Şubat 2026'da sözleşmesini bir sezon daha uzatma seçeneğiyle birlikte 30 Haziran 2028'e kadar yenileyerek göstermişti.

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Ayrıca daha önce ilk takım kadrolarında, bunların arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag karşılaşmasının kadrosunda da yer almıştı; bu, teknik ekibin gelişimini takip ettiğinin ve ilerleyen dönemde ona büyükler arasında bir fırsat verme ihtimalinin bir göstergesi.