Real Madrid'in eski yıldızı Alman Toni Kroos, futbol tarihinin en iyi 5 orta saha oyuncusunu seçti ve kraliyet kulübündeki eski takım arkadaşı, Milan'ın mevcut oyuncusu Hırvat Luka Modric'i ilk sıraya yerleştirdi.

Kroos'un bugün çarşamba günü "Einfach mal Luppen" podcast'inde dile getirdiği sıralama şöyle oldu: İlk sırada Modric, onu İspanyol Andres Iniesta izledi, ardından vatandaşı Xavi Hernandez geldi, dördüncü sırada İngiliz Steven Gerrard yer aldı, beşinci sırada ise Alman Michael Ballack bulundu.

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Modric'in zirveye konması, Hırvat yıldızın eski takım arkadaşından gördüğü büyük takdiri yansıtıyor; zira bu ikili, modern tarihin en dikkat çekici orta sahalarından birini oluşturdu.

Kroos ve Modric, Almanın 2014 yılında Bayern Münih'ten kulübe katılmasından 2024 yılında futbolu bırakmasına kadar, Real Madrid forması altında 10 sezon birlikte oynadı.

Bu iki oyuncu, Brezilyalı Casemiro ile birlikte takımın kilit üçlüsünü oluşturdu ve başarılarla dolu bir döneme katkıda bulundu; bunların en öne çıkanı, birlikte geçirdikleri süre boyunca kazandıkları 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıydı.

Kroos, Real Madrid forması altında 465 maça çıkarken, Modric kulüpteki 2012'den 2025'e uzanan kariyeri boyunca 597 maçta forma giydi.



