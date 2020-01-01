Barcelona’dan Rakitic’in transferine yeşil ışık

Katalan deviyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ivan Rakitic eski kulübü Sevilla’ya dönebilir.

’nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futbol kariyerini eski kulübü ’da sonlandırmak istiyor.

El Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona, altı sezondur kulübün formasını giyen Rakitic’e bir jest yapıp bu transferin önünü açacak.

Kulüp yönetimi bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bırakma kararı aldı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Katalan ekibi Rakitic’i Sevilla’dan 2014 yazında 18 milyon euro’ya transfer etmişti.

Altı sezonda Barcelona formasını 308 kez giyen Rakitic rakip ağları 35 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Rakitic’in peşinde Premier Lig ve kulüplerinin de olduğu ancak futbolcunun Sevilla’da oynamak istediği iddia ediliyor.