Barcelona'dan Neymar için dudak uçuklatan teklif

Antoine Griezmann transferini bitiren Katalan ekibi, bir başka flaş hamle için hazırlanıyor.

Transfere ara vermeden devam eden , Antoine Griezmann'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bu hamleyle yetinmeyen Katalan ekibi, gözünü PSG'de mutsuz olduğu konuşulan eski oyuncusu Neymar'a dikti.

Bild gazetesinin haberine göre Barcelona, Brezilyalı yıldız için flaş bir teklif planlıyor.

Haberde, Katalan devinin 130 milyon euro'nun yanında Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Nelson Semedo ve Samuel Umtiti'yi takas olarak önereceği ifade edildi.

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, takımının takasta kullanmak istediği oyunculardan yeterince memnun değil ve Neymar transferinde takas olarak kullanılmalarına sıcak bakıyor.

Haberin devamı aşağıda

sportif direktörü Leonardo, daha önce iyi bir teklif almaları halinde Neymar'ın gitmekte özgür olacağını ifade etmişti.

Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 28 maçta 23 gol ve 10 asist kaydetti.