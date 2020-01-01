Barcelona'dan Messi ve Guardiola yalanlaması

Barcelona, Lionel Messi ve Pep Guardiola'ya karşı karalama kampanyası yapılması için sosyal medya hesaplarına para ödendiği iddialarını yalanladı.

Katalan devi, başkan Josep Maria Bartomeu'nun Pep Guardiola ve dahil olmak üzere mevcut oyuncuları eleştirmek için bir sosyal medya şirketine para ödediği iddialarını reddetti.

İspanya'da bir radyo kanalı olan Cadena SER, Bartomeu'nun kişisel imajını ve kulüp itibarını korumak amacıyla I3 Ventures adlı bir sosyal medya şirketi ile anlaştığını gündeme sürmüştü. Ayrıca Messi ve Gerard Pique'in yanı sıra Barcalona'nın efsane futbolcuları Carles Puyol ve Xavi Hernandez'in bir dizi sosyal medya paylaşımında hedeflenenler arasında olduğu bildirilmişti.

'da 2021'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyuran Victor Font'un da sosyal medyada küfürlere maruz kaldığı belirtilmişti.

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Barcelona yönetimi, bu iddialar sonrasında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar yer aldı:

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"Bugün kulüple doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olan üçüncü şahısların imajının zedelenmesi için sosyal medyada bir karalama kampanyası başlatıldığına dair yayınlanan haberle ilgili olarak, Barcelona Futbol Kulübü her türlü ilişkiyi kesin olarak reddetmekte; ayrıca kulüple ilişkisi olan veya olma ihtimali bulunan herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşla ilgili olumsuz veya aşağılayıcı mesajlar yayınlayan sosyal medya hesaplarına bağlı hizmetler ile anlaşıldığı iddiasını reddetmektedir.

Kulübün hizmet sağlayıcısı olan I3 Ventures, söz konusu hesaplarla hiçbir ilişkiye sahip değildir ve herhangi bir ilişki ortaya çıkarsa, kulüp sözleşmeye dayalı anlaşmalarını derhal sona erdirir ve çıkarlarını korumak için gerekli yasal işlemleri yapar.

Bu nedenle, FC Barcelona, kuruluşun kendisi hakkındaki olumlu ve olumsuz mesajları analiz etmek amacıyla sosyal medyanın izlenmesi ile ilgili sözleşmeli hizmetleri olduğunu doğrulamaktadır. Bu hizmetler, kulüp ile ilgili kişilerin (sponsorlar, oyuncular, yönetim kurulu üyeleri, üyeler, taraftarların kulüp üyeleri) itibarını koruma ve korumaya çalışmaktadır. Kulüp, yayınlanan bilgilerin derhal düzeltilmesini talep eder ve bu tür uygulamalarda kulübe dahil olmaya devam edenlere karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar."