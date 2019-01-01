Barcelona'dan ayrılan Xavi Simons, PSG'ye imzayı attı
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@PSG_inside
Henüz 16 yaşında olmasına karşın Barcelona'nın gelecekteki yıldızlarından olması beklenen Xavi Simons, çok konuşulacak bir karara imza attı.
Hollandalı oyuncu Katalan ekibinden ayrılacağını sosyal medyadan açıklayacak herkesi şaşırtmıştı.
Bu kararda Simons'ın menajeri Mino Raiola ile Barcelona arasında yaşanan anlaşmazlığın olduğu iddia edilmişti.
Merkez orta sahada oynayan Xavi Simons, Paris Saint Germain'e imzayı attı.
2022'ye kadar kendini Fransız ekibine bağlayan 16 aşındaki yıldız adayının geleceği büyük merak konusu.