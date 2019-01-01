Barcelona'dan ayrılan Xavi Simons, PSG'ye imzayı attı

Barcelona altyapısının dikkat çeken gençlerinden 16 yaşındaki Xavi Simons, PSG ile anlaşarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

Henüz 16 yaşında olmasına karşın 'nın gelecekteki yıldızlarından olması beklenen Xavi Simons, çok konuşulacak bir karara imza attı.

Hollandalı oyuncu Katalan ekibinden ayrılacağını sosyal medyadan açıklayacak herkesi şaşırtmıştı.

Bu kararda Simons'ın menajeri Mino Raiola ile Barcelona arasında yaşanan anlaşmazlığın olduğu iddia edilmişti.

Merkez orta sahada oynayan Xavi Simons, Paris Saint Germain'e imzayı attı.

Haberin devamı aşağıda

2022'ye kadar kendini Fransız ekibine bağlayan 16 aşındaki yıldız adayının geleceği büyük merak konusu.