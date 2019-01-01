Barcelona'da Valverde'nin yerine Arjantinli aday

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Barcelona'da hedefteki isim bir kez daha Ernesto Valverde. Dedikoduların arkası kesilmiyor.

, Ernesto Valverde'yi gönderip yerine Marcelo Gallardo'yu getirebilir.

Bu iddia 'in ünlü TYT Sports kanalına ait.

'da sezona pek iyi bir başlangıç yapamayan ve oynadığı futbolla eleştirilen Katalan devinde Valverde'nin yetkinliği tartışılmaya devam ediyor.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki sezonunda önce 'ya, ardından 'a karşı ilk maçlarda elde ettiği üç farklı avantajı koruyamayıp elenen Barça'da faturanın Valverde'ye kesilmesi beklenmiş fakat 55 yaşındaki teknik adam sürpriz bir şekilde koltuğunu korumuştu.

Arjantin kaynaklı iddiaya göre bu sezon iyi bir görüntü vermeyen Barcelona'da gidişat düzelmezse Valverde'nin yerine düşünülen isim River Plate'i çalıştıran Gallardo. Fakat Arjantinli teknik adam kısa vadeli olarak takımdan ayrılmayı planlamıyor.

Gallardo'nun Arjantin ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.