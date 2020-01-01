Barcelona'da transfer bütçesi krizi!

Katalan devinin salgın nedeniyle transfer döneminde bütçe yaratamayacağı konuşuluyor...

'nın önümüzdeki transfer dönemi için transfer bütçesi yaratamayacağı iddia edildi.

ESPN'in kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Başkan Josep Maria Bartomeu'nun göreve geldiği 2015 yılından bu yana her yaz oyuncu satışları haricinde 60-75 milyon euro'luk kaynak yarattığı ancak bu yaz salgın nedeniyle transfer bütçesi oluşturulamayacağı belirtildi.

Barcelona Asbaşkanı Jordi Cardoner, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada kulübün salgın nedeniyle yaklaşık 140 milyon euro'luk bir kayıp yaşadığını ifade etmişti.

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Haberde Barcelona yönetiminin bu yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından kaynak yaratmaya çalışacağı ve takas yoluyla kadroya takviye yapmayı planladığı da kaydedildi.