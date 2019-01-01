Barcelona'da Suarez şoku! Milli takımdan da çıkarıldı
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La Liga'da oynanan Real Betis - Barcelona maçında sakatlanan Luis Suarez, Pazartesi günü kontrol testlerine girecek.
Real Betis'e karşı takımının 3.golünü kaydeden Uruguaylı yıldız, maç sonu ayak bileğini tutup soyunma odasına gitti.
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Maç sonrası Barcelona kulübünden yapılan açıklamayla Suarez'in sağ ayak bileğinin burkulduğu belirtildi.
Ayrıca golcü oyuncunun, Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan da çıkarıldığı açıklandı.
Barcelona, milli aradan sonra ligde Espanyol, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.