Barcelona'da Real Madrid maçı öncesi Lionel Messi endişesi!

Barcelona'da Real Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçı öncesi Lionel Messi endişesi yaşanıyor...

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Valencia ile oynanan maçta bir sakatlık geçiren Lionel Messi'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, 2-2'lik beraberlikle sona eren maçın 64. dakikasında kaydettiği ikinci golden kısa süre sonra sağ bacak üst adalesinden bir sakatlık geçirmişti.

Messi oyun alanı kenarında yapılan tedavisinin ardından sahaya dönse de, yıldız futbolcunun Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile oynanacak dev maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Valverde, Messi'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Messi'nin ufak bir problemi var ama tam olarak durumu belli değil. Sağlık ekibinden gelecek raporu bekliyoruz. Eğer durumu uygun olursa, Çarşamba günkü maçta sahada olacaktır." dedi.

Kral Kupası yarı final eşleşmesinde iki takım arasındaki ilk maç 6 Şubat Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.