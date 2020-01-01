Barcelona’da neler oluyor? İşte krizi getiren olaylar…

Üst üste patlak veren skandallar Barcelona'yı sarsmış durumda. Bartomeu'nun istifası isteniyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

18 Mayıs 1996'da Katalan spor basınındaki manşetleri domine eden olay, Başkanı Josep Lluis Nunez'in Bobby Robson'la bir gün önce teknik direktörlük görevi için el sıkışmasıydı.

Johan Cruyff bunu bilmiyordu. Bundan sadece iki gün önce Nunez ve Başkan Yardımcısı Joan Gaspart ile buluşmuş ve koltuğunun sallantıda olduğuna dair hiçbir cümle işitmemişti.

Gaspart, Robson haberinin ortaya çıkmasının ardından Camp Nou'ya gelip elini uzattığında Cruyff o eli sıkmayı reddetti ve "Sen bir hainsin!" dedi.

Daha fazla takım

O dönem Cruyff'un yardımcılığını yapan Charly Rexach'ın Jimmy Burns'ün kitabı Barca'da anlattığına göre, Cruyff patronlarını ihanetle ve kendisini sırtından bıçaklamakla itham ediyordu.

"Nunez'in sorunları benim yüzüme karşı söyleyecek cesareti yok mu?" diye haykırmıştı Cruyff.

İkili arasındaki tartışma, Gaspart'ın Cruyff'u polis zoruyla tesislerden attırma tehdidinin ardından sona erdi.

Kulüp tarihinin en önemli figürüne artık orada istenmediği söylenmişti.

Bir spor kulübü olarak Barcelona, en azından yönetim katında skandallara aşina fakat Katalan ekibinin bu düşük standartlarına rağmen geride kalan hafta olağan dışı bir dramatikliğe sahipti.

"Futbol dünyasındaki Game of Thrones" diye anlatıyor kulübe yakın bir kaynak tüm bu durumu.

Camp Nou, tabiri caizse, bir iç savaşın eşiğinde görünüyor. Peki neden?

Barcelona'da gerçeklerle kurguyu birbirinden ayırt etmek her zaman zordur. Biz yine de deneyeceğiz. İşte Katalan ekibindeki ihtilafı ortaya çıkaran olaylar...

Neymar

Josep Maria Bartomeu, 2014 yılında Sandro Rosell'den boşalan koltuğa oturdu ve Barcelona'nın yeni başkanı oldu. Rosell, Neymar'ın Santos'tan transferi sürecinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan soruşturma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

İlginçtir ki Bartomeu'nun problemleri de Neymar'la başladı. Brezilyalı forvet oyuncusunun 2017'de PSG'ye transferiyle...

Oyuncunun 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen PSG, 'nin ardından takıma önderlik etmesi beklenen bir süper yıldızı Katalan devinden koparınca kulüpte büyük bir huzursuzluk baş gösterdi.

Bartomeu ve yöneticileri 2019 yazında Neymar'ı PSG'den geri almaya çalıştılar. Oyuncu da dönmeye hevesliydi fakat anlaşma sağlanamadı. Bu durum başta Lionel Messi olmak üzere birçok önemli ismi hüsrana uğrattı.

Kulüpte Neymar'ın transferinin gerçekleşmemesinden dolayı oyuncuların Bartomeu'ya sırt çevirdiğine yönelik bir inanış var. Birçok futbolcu başkanın, Brezilyalı futbolcunun dönmesini gerçekten istemediğini düşünüyor.

Valverde'nin kovuluş biçimi

Futbolcularla başkanın karşı karşıya geldiği bir diğer olay Ernesto Valverde'nin ocak ayındaki kovuluş sürecinde yaşandı.

Barcelona o esnada 'da liderdi ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak için favoriydi. Fakat taraftarların Valverde'nin oynattığı futbola, La Masia'daki gençlere yeterli şansı vermemesine ve takımın iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı dramatik elenişlere tahammülü kalmamıştı.

9 Ocak'ta Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı final maçının son anlarına 2-1 önde girmesine rağmen 'e 3-2 kaybedip elenince Bartomeu harekete geçti ve bundan dört gün sonra Valverde'yi kovdu.

Bartomeu bu süreci yönetme biçimi nedeniyle eleştirildi. Valverde'nin görevine son verilmiş fakat yerine geçecek isme karar verilmemişti.

Kulüp Quique Setien'le haftalar öncesinden temasa geçtiğini açıklasa da, Setien imza töreninde Barcelona'nın kendisini bir gün önce arayıp teknik direktörlük teklif etmesine şaşırdığını itiraf etti.

Gerçek şuydu ki Barça, bu esnada Xavi ve Ronald Koeman gibi isimler tarafından reddedilmişti.

Özellikle Xavi'nin başa geçmesi taraftarları mutlu eden bir gelişme olurdu ama Goal'ün edindiği bilgilere göre ikonik orta saha oyuncusu, yüzde 100 inanmadığı bir projede yer almak istememişti.

Ara transfer dönemi

Bartomeu devre arasında bir kez daha topun ucundaydı çünkü Barça, Luis Suarez'in uzun süreli sakatlığına rağmen bir forvet oyuncusu transfer etmeyi başaramamıştı.

Bu durum taraftarlar için kabul edilemezdi.

Bunun üzerine Ousmane Dembele'nin bir kez daha sakatlanmasıyla Barcelona'nın hücumdaki problemleri büyük boyutlara ulaştı ve kulüp federasyondan aldığı özel izinle transfer dönemi kapanmasına rağmen forvet alma hakkına sahip oldu.

Tercih edilen isim Martin Braithwaite oldu. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi mümkün olmayan ve gelecek sezon takımda olması bile beklenmeyen 28 yaşındaki bir furbolcuya 18 milyon euro ödemişti. Forvet oyuncusunu Katalan devine kaptıran 'e ise ek transfer hakkı tanınmadı.

Şaşırtıcıdır ki Bartomeu'nun taraftarın gözündeki yerini tamamen altüst eden olaylar bunlar değildi. Dahası gelecekti...

Sosyal medya skandalı

Şubat ayında İspanyol radyo kanalı Cadena SER, Barcelona kulübünün, başkanın ve yönetim kurulunun kamuoyunun gözündeki profilini yükseltmesi için bağımsız bir sosyal medya şirketiyle iletişime geçtiğini iddia etti.

Daha çarpıcı olan iddia ise şuydu: I3 Ventures isimli bu şirkete, kulüple ve taraftarlarla güçlü bağlara sahip Messi, Xavi, Gerard Pique ve Pep Guardiola gibi isimlerin profillerine zarar verecek yayınlar yapması görevi de verilmişti.

Bartomeu bunu seri bir şekilde yalanladı:

"Öncelikle şunu söylemeliyim ki Barcelona birilerini karalamak adına herhangi bir şirketle anlaşma yapmamıştır. Ne oyuncular, ne yöneticiler, ne eski başkanlar... Bu kesinlikle yanlıştır.

"Bu konuda kendimizi savunacağız. Bizi suçlayan herkesin önünde ne gerekiyorsa yapacağız. Tekrarlıyorum, Barcelona'nın hiçbir koşulda bir kurumla anlaşıp insanları karalaması gibi bir durum söz konusu değildir.

"Barcelona'nın 2017'nin sonunda, tıpkı birçok kulübün yaptığı gibi, bir sosyal medya danışmanlık şirketiyle anlaştığı doğrudur.

"Bu şirketin tedarikçilerinden biriyle ilişkili hesaplardan bir tanesinin, kulübümüzle ilgili olan insanlara dair yaptığı uygunsuz yorumların tespit edilmesinin ardından bu şirketle olan sözleşmemizin feshedilmesi yönünde bir talimat verdim.

"Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Sosyal medya danışmanlığı yönünde hizmet aldık mı? Evet. Hâlâ da alıyoruz.

"Dünyada neler olup bittiğini takip etmek bu kulübün görevlerinden biri.

"Şu soruya gelince: 'Barcelona, insanları ve kurumların itibarlarını zedelemek için bir sosyal medya şirketiyle anlaşma yaptı mı?' Hayır, böyle bir şey yapmadık. Bizi bununla itham edenler hakkında da yasal süreç başlatacağız."

Bartomeu'nun açıklamalarına rağmen Barça'nın 'ı Camp Nou'da 5-0 yendiği maçın ardından onun istifasını isteyenler oldu.

Messi ise kesin yargılara varmak konusunda isteksizdi.

Arjantinli süper yıldız, bu haberin ardından Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte "Böyle bir şeyin olması garip. Bir delil olduğunu söylediler. Doğru mu değil mi, bekleyip görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Messi, kulüpte büyük sarsıntıya yol açacak bir sonraki krizde ise bu kadar sakin davranmadı.

Koronavirüs maaş kesintileri

Arjantinli futbolcu çekingen yapısıyla bilinir. Ama kendisinin ve takım arkadaşlarının karakteri sorgulandığında bir kaplana dönüşebildiğini de bu süreç vesilesiyle görmüş olduk.

Messi'nin ilk patlaması, kulübün sportif direktörlüğünü yapan Eric Abidal'in Valverde'nin kovulmasında oyunculara pay çıkarması ve bazı futbolcuların yeterli eforu sarf etmediğini iddia etmesiyle gerçekleşti.

Yaşayan efsane, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Abidal'e eleştirilerini, isim vermeden, şu şekilde sıraladı:

"Böyle şeyler yapmayı hiç sevmiyorum ama bence herkes kendi işinden ve aldıkları kararlardan sorumluluk duymalı.

"Oyuncular saha içinde olup bitenden sorumlular. İyi oynamadığımız zaman bunu ilk dile getiren biz oluyoruz.

"İdari kararlar almakla yükümlü olanlar da sorumluluklarıyla yüzleşmeliler ve kendi kararlarının arkasında durmalılar."

Bu açıklamadan bir süre sonra dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle duran spor, Barcelona'yı finansal anlamda zorladı ve oyuncuların maaşlarında kesintiye gidilmesi konuşulmaya başladı.

Bazı medya organlarında oyuncuların maaş kesintisine karşı oldukları söyleniyordu ve bu haberlerin bizzat kulüp yönetimi tarafından yaptırıldığı iddia ediliyordu.

Oyuncular yüzde 70'lik maaş kesintisini kabul ettiler ve onlar adına bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Messi, yönetime göndermelerde bulunmayı ihmal etmedi:

"Bu olağanüstü günlerde, Barcelona oyuncularıyla ilgili maaşlar konusunda çok sayıda şey yazıldı ve söylendi. Şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki biz her zaman maaşlarımızda kesintiye gidilmesine razıydık çünkü benzersiz bir zamandan geçtiğimizin farkındayız.

"Biz, oyuncular olarak, kulüp istediği her zaman onlara yardımcı olmaya hazırız. Bazen önemli ve gerekli olduğunu düşündüğümüz bazı anlarda kendi inisiyatifimizi de kullanarak bir şeyler yaptık.

"Kulüp içindeki bazı insanların bizi baskı altına alıp, zaten yapmaya gönüllü olduğumuzu açıkça gösterdiğimiz bir şeyi sanki zorla yapıyormuşuz gibi yansıtmaya çalışmasına şaşırmadık. Maaş kesintisi açıklaması kısa bir süreliğine gecikti çünkü sadece kulübe değil, kulüpteki tüm çalışanlara fayda sağlayacağımız bir formül bulmaya çabalıyorduk.

"İçerisinden geçtiğimiz bu zor dönem boyunca maaşlarımızdan yüzde 70'lik kesinti yapılacak. Ayrıca, çalışanların maaşlarının yüzde 100'ünü alabilmeleri için kulübe yardımcı olacağız.

"Şu ana dek konuşmadıysak bunun sebebi çözümler üretmek ve bu zor koşullardan en çok kimlerin etkilendiğini tespit edebilmekti."

Medyada birçok müttefiği bulunan Bartomeu, Messi'nin hikâyesini doğrulayan bir açıklama yapsa da, sızıntının kaynağının kim olduğuna yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Bundan sonra işlerin bir nebze iyiye gitmesini bekleyenler ise yanılıyorlardı.

Toplu istifalar

Bartomeu Camp Nou'da 'temizlik' çalışmalarını başlatmıştı.

Sosyal medya skandalının ardından bazı yöneticiler onu istifa etmeye ve erken seçim kararı almaya zorladılar ama bunlara direndi.

Bartomeu bir sonraki seçimlerde aday olamayacak çünkü iki dönemini de doldurmuş olacak fakat belli ki başkanlığının son bir yılında bir yere ayrılmaya niyeti yok. Hatta pozisyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyor. Bunun için de bazı isimleri kulüpten uzaklaştırmaya kararlı görünüyor.

En sürpriz olanı ise bu isimler arasında Emili Rousaud'nun da yer alması. Kimlerine göre Rousaud, Bartomeu'dan sonra Barça başkanı olmaya en yakın isimdi.

Başkan yardımcısı Emili Rousaud, çarşamba günü Cadena SER'e yaptığı açıklamada kendisinden bir günah keçisi yaratılmaya çalışıldığını savundu.

"Bartomeu bana yönetim kurulunda revizyona gitmek istediğini ve ben de dahil olmak üzere bazı yöneticilerden rahatsız olduğunu söyledi. Oyuncuları rahatsızlığa sürükleyen bilgi sızıntıları olduğunu ve benim, yönetimin yaptığı işlere fazla şüpheci yaklaştığımı söyledi.

"Ben de ona basına konuştuğumu ama sızıntılarla bir ilgim olmadığını hele ki oyuncuları hiçbir zaman eleştirmediğimi ilettim. Yapılacak en iyi şey içinde bulunduğumuz bu olağan dışı zaman sona erince yüz yüze konuşmak.

"Kendisinden bana düzgünce düşünmek için zaman vermesini istedim. Bunu telefon üzerinden ve uyarı olmadan yapmak korkakça."

Rousaud başlangıçta görevi için savaşacağının sinyallerini verse de perşembe akşamı, bir diğer ikinci başkan yardımcısı Enrique Tombas'ın yanı sıra Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont ve Jordi Clasamiglia ile birlikte görevinden istifa eden altı isim arasında yer aldı.

Grup tarafından La Vanguardia'da kaleme alınan açıklamada istifa gerekçeleri arasında sosyal medya skandalına vurgu yapıldı.

"Barçagate olarak da bilinen ve basın organları aracılığıyla öğrendiğimiz talihsiz sosyal medya aksiyonunun aldığımız bu kararda etkili olduğunu ifade etmek isteriz."

Yolsuzluk iddiaları

Taraftarlar yöneticilerin toplu istifasının şokunu henüz atlatamamışken Rousaud'nun ertesi gün yaptığı yolsuzluk iddialarıyla daha da sarsıldılar.

RAC1'le yaptığı röportajda birilerinin kulübün parasını zimmetine geçirip geçirmediğiyle ilgili soruya yanıt veren Roussaud "Açıkçası evet, bunun yapıldığına inanıyorum. Kim mi yaptı? Yönetim kurulundan birinin yaptığını sanmam. Kim olduğunu bilmiyorum ancak speküle edebilirim." dedi.

Roussaud açıklamasına şöyle devam etti:

"100 bin euro değerindeki bir şey için 1 milyon euro ödüyorsan, bu kulüp içinden ya da dışından birine fayda sağlıyor demektir. Yönetim kurulundaki biri olduğunu düşünmüyorum ama birilerinin illegal bir şekilde bu durumdan faydalandığı ortada.

"Sosyal medya skandalının ardından üç tane problemimiz ortaya çıktı. İlki, sosyal medya kanallarının başka insanların itibarlarını yok etmek için kullanılıp kullanılmadığı. Ben böyle olduğunu sanmıyorum.

"İkinci sorunumuz, sosyal medya danışmanlığı için ödenen 3 milyon euro. Bu çok fazla. Üçüncü sorun ise bu ödemenin yönetim kurulunu atlatmak adına aşama aşama gerçekleştirilmiş olması."

Barcelona bu iddiaları reddetti ve dava açma tehdidinde bulundu. Yönetim, aynı zamanda, istifaların yeniden yapılanma dahilinde planlı olduğunu savundu.

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Taraftarlara kalırsa değil yeniden yapılanma, halihazırda herhangi bir yapı söz konusu değil. Barcelona yönetim kurulunda tüzük gereği en az 14 yönetici bulunmalı ve şu an sadece 13 kişi var. Rousaud'nun iddiasına göre birkaç istifa daha yolda.

Tüm bunların Bartomeu, Barcelona ve yönetim için anlamı ne? Tipik bir Game of Thrones bölümünde olduğu gibi, sonu tahmin etmek zor.

Fakat Cruyff'un 23 yıllık döneminin nasıl sona erdiğini hatırlarsak, Barcelona Futbol Kulübü'nde hiç kimse güvende değil.