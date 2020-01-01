Barcelona

Barcelona'da Messi tesislere gelmedi!

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Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty
Lionel Messi, Barcelona'da tüm takımın ve teknik ekibin girmesi gereken PCR (moleküler tanı) testi için tesislere gelmedi.

Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Lionel Messi, kararında ısrarcı.

Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler'in haberine göre Arjantinli yıldız, çağrılmış olmasına tesislere rağmen gelmeyerek futbolcuların ve teknik ekibin girmesi gereken PCR (moleküler tanı) testine girmedi.

Messi'nin temsilcileri, tesislere gelmeyen oyuncunun artık Katalan ekibinin bir parçası olmadığını iletti.

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    33 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde bulunan sezon sezonu tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımdan ayrılmak istese de Barcelona yönetimi bu hakkının Haziran'da sona erdiğini ileri sürüyor.

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