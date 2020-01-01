Barcelona'da Messi tesislere gelmedi!
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Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Lionel Messi, kararında ısrarcı.
Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler'in haberine göre Arjantinli yıldız, çağrılmış olmasına tesislere rağmen gelmeyerek futbolcuların ve teknik ekibin girmesi gereken PCR (moleküler tanı) testine girmedi.
Messi'nin temsilcileri, tesislere gelmeyen oyuncunun artık Katalan ekibinin bir parçası olmadığını iletti.
33 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde bulunan sezon sezonu tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımdan ayrılmak istese de Barcelona yönetimi bu hakkının Haziran'da sona erdiğini ileri sürüyor.