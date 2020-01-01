Barcelona'da Messi, Kiev deplasmanında yok

Ronald Koeman, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev'e karşı oynayacakları maçın kadrosuna Lionel Messi ve Frenkie de Jong'u almadı. İki oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak 'da, teknik direktör Ronald Koeman'ın kararıyla ve Frenkie de Jong maç kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Koeman, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Messi ve De Jong'u Kiev'e götürmemeye karar verdik. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdaki konumumuz oldukça rahat ve bu futbolcuların dinlenmesi gerekiyor. Onlar için dinlenme zamanı." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Barcelona'nın hafta sonu 'e karşı oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan Gerard Pique'nin durumuyla ilgili belirsizlik devam ediyor.

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İspanyol basını, sağ diz ön çapraz bağları kopan Pique'nin 4 ila 8 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

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Pique'nin ameliyatına henüz karar verilmediği için Barcelona Kulübü resmi bir açıklama yapmadı.

Hollandalı teknik adam ise Pique'nin durumuyla ilgili "Çok tecrübeli bir stoperden konuşuyoruz. Bu yüzden çok önemli bir eksik. İlk futbolcu daha sonra takım, kulüp ve herkes için çok üzücü bir şey. Bunu kabul edip, soruna çözüm aramalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'da ayrıca dizinden ameliyat edilen Ansu Fati'nin 4 ay, uzun süreli sakatlıktan çıkan Samuel Umtiti ile Ronald Araujo ve Sergi Roberto'nun da en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması öngörülüyor.