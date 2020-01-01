Barcelona'da Memphis Depay sesleri
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Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Barcelona'da transfer çalışmaları başladı.
Katalan radyosu RAC1'in haberine göre hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın transferini istiyor.
Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda da 26 yaşındaki oyuncuyla birlikte çalışıyordu.
Sezon başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 22 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapmıştı.