Barcelona'da Lionel Messi şoku! ABD kampına götürülmeyecek...

Copa America sonrası izinden dönen Lionel Messi, takımla çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı...

'nın yıldızı , sakatlığı nedeniyle kampına götürülmeyecek.

Milli Takımı ile Copa America'da yer aldıktan sonra izinli olan Messi, bugün takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı.

Haberin devamı aşağıda

Katalan kulübünden yapılan açıklamada Messi'nin sağ bacak alt adalesinde birinci dereceden zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun ABD kampında götürülmeyeceği duyuruldu.

Tedavisine başlanan Messi'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.