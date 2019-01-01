Barcelona'da Lionel Messi şoku! ABD kampına götürülmeyecek...
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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ABD kampına götürülmeyecek.
Arjantin Milli Takımı ile Copa America'da yer aldıktan sonra izinli olan Messi, bugün takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada Messi'nin sağ bacak alt adalesinde birinci dereceden zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun ABD kampında götürülmeyeceği duyuruldu.
Tedavisine başlanan Messi'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.