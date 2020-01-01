Barcelona'da Lionel Messi depremi

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin yeni teknik direktör Ronald Koeman ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Katalan radyosu RAC 1, ’nin ’dan ayrılmak istediğini yeni teknik direktör Ronald Koeman’a ilettiğini öne sürdü.

Haberde tatilini yarıda kesen Arjantinli oyuncunun, Hollandalı teknik adamla yaptığı görüşmede “Artık kendimi Barcelona’nın içinde değil dışındaymışım gibi hissediyorum” ifadelerini kullandığına da yer verildi.

Öte yandan kulüp başkanı Josep Bartomeu, geçtiğimiz günlerde Barça TV’de yaptığı açıklamada Messi ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve bu futbolcunun kariyerini Barcelona’da noktalamak istediğini söylemişti.