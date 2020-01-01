Barcelona'da Lionel Messi depremi
Yorum()
Getty/Goal
Katalan radyosu RAC 1, Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılmak istediğini yeni teknik direktör Ronald Koeman’a ilettiğini öne sürdü.
Haberde tatilini yarıda kesen Arjantinli oyuncunun, Hollandalı teknik adamla yaptığı görüşmede “Artık kendimi Barcelona’nın içinde değil dışındaymışım gibi hissediyorum” ifadelerini kullandığına da yer verildi.
Öte yandan kulüp başkanı Josep Bartomeu, geçtiğimiz günlerde Barça TV’de yaptığı açıklamada Messi ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve bu futbolcunun kariyerini Barcelona’da noktalamak istediğini söylemişti.