Barcelona'da Fati PSG maçını kaçırabilir

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman sakatlığı süren Ansu Fati'nin PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eşleşmesini kaçırabileceğini söyledi.

Barcelona'da sezona çok iyi başlayan ancak 7 Kasım'da oynanan Real Betis maçında saktlanan Ansu Fati'nin, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da kaçırabilir. Genç oyuncunun durumuna ilişkin açıklamada bulunan Ronald Koeman, "Dönüşüne ilişkin net bir tarih vermek zor. Fati umarım ama PSG maçında aramızda olabilir ama emin değilim. Önemli olan tek şey tamamen iyileşmesi" dedi.

Sol dizinden menisküs ameliyatı olan Fati, sezona yedi maçta dört golle başlamıştı.