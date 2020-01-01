Barcelona'da Eder Sarabia'nın agresif tavırları tepki topluyor

Barcelona'da Quique Setien'in yardımcısı Eder Sarabia'nın hem rakip oyunculara hem de kendi futbolcularına karşı agresif tavırları tepki çekiyor.

El Clasico'da ezeli rakibi 'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da işler tam anlamıyla yolunda gitmezken Quique Setien'in yardımcısı Eder Sarabia'nın agresif tavırları tepki topluyor.

İspanya'daki Cadena SER adlı radyo programına konuk olan Valencialı futbolcu Jose Luis Gaya, geçtiğimiz sezon Kral Kupası yarı finalinde ile oynadıkları maçta Sarabia'nın kendisine sık sık sataştığını ifade ederken şunları söyledi:

"Maç boyunca saha kenarından bağırıp durdu. Bana kendimi yere atmayı bırakmam gerektiğini söylüyordu. Bu, onun için ilk değildi. Setien'e dönüp, 'Yardımcının bu şekilde davranmasına nasıl izin verirsin?' demiştim."

Daha fazla takım

Madrid maçının ardından İspanyol televizyon kanalı Vamos'un dudak okuma uzmanları tarafından yapılan incelemede Sarabia'nın kendi oyuncularına da oldukça sert ifadelerle tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

Gerard Pique'nin derbi maçında yolladığı bir uzun pasın ardından, "Lanet olası uzun paslar!" diye bağıran İspanyol futbol adamı, Nelson Semedo'ya ise, "Sahada yapmasını beklediğimiz hiçbir şeyi yapmıyor, lanet olsun!" sözleriyle tepki göstermişti. Ayrıca Antoine Griezmann, Sergio Busquets ve Arthur gibi isimler de zaman zaman Sarabia'nın şiddetli tepkisine maruz kalmıştı.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre Barcelona'dan ismi açıklanmayan bir kaynak, Sarabia'nın tavırlarına tepki gösterirken, "Görünüşe göre teknik direktörden daha fazla oyuna müdahil oluyor. Bunun nasıl olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok çünkü profesyonel seviyede hiçbir şey yapmadı. O kim oluyor da Messi'ye emirler verebiliyor?" ifadelerini kullandı.

Ancak tarihte birçok unutulmaz ismin teknik adamlık yaptığı Katalan ekibinde agresif tavırlarıyla dikkat çeken tek isim Sarabia değil. Bobby Robson'ın yardımcılığını yapan Jose Mourinho ve Frank Rijkaard'ın yardımcısı Henk ten Cate de sert tutumlarıyla hatırlanıyor.

Haberin devamı aşağıda

El Periodico'ya verdiği röportajda genç yardımcısının da hata yaptığının farkında olduğunu söyleyen Setien ise şunları dile getirdi:

"Eder genç ve çabuk sinirlenen bir çocuk. Enerji dolu ancak bunu kontrol etmeyi öğrenmeli. Saha kenarında büyük bir kulübü temsil ediyoruz ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Kendisiyle bu konuyu konuştum, hata yaptığının farkında ve bunu düzeltmek için uğraşıyor. Özür diledik fakat ortada bir hata varsa bana ait çünkü sorumlu kişi olarak bu durumu kontrol altına almalıydım."

2015 yılında Las Palmas'ı çalıştıran Setien'in yanında antrenörlüğe adım atan Sarabia, Real Betis ve Barcelona dönemlerinde de tecrübeli teknik adamın ekibinde yer aldı. 39 yaşındaki futbol adamı, kariyeri boyunca saha kenarında altı kez ceza aldı.