Barcelona'da deprem! 6 yönetici istifa etti

Barcelona'da 6 yönetici Başkan Josep Maria Bartomeu'nun tutarsız kararlarını gerekçe göstererek topluca istifa kararı aldı.

Kulübü şok bir haberle sarsıldı.

Barcelona'da 6 yönetim kurulu üyesi, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'ya istifa kararlarını iletti.

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Başkan yardımcıları Emili Rousand ve Enrique Tombas ile diğer yöneticiler Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont ve Jordi Clasamiglia istifa mektubunun yanı sıra, hazırladıkları bir mektupla Bartomeu'nun tutarsız kararlarını eleştirdi:

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"Aşağıda imzası bulunan yöneticiler olarak Barcelona’daki görevimizde geri dönülemez şekilde istifa ettiğimizi başkan Bartomeu’ya bildiriyoruz. Pandemik dönem geçirdiğimiz bu günlerde kulübün yönetim biçimlerini tersine çevirmeyi başaramadık. Ayrıca ‘barçagate’ olarak bilinen olayla ilgili de hayalkırıklığımızı da bildirmek isteriz.”

Başkan Bartomeu’nun yakın zamanda sosyal medyada kendi lehine propaganda yapması için sahte hesaplar aldığı olayına 'barçagate' ismi verilmişti.