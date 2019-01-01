Barcelona

Barcelona'da Dembele, El Clasico'da cezalı

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Sevilla karşısında kırmızı kart gören Ousmane Dembele'ye iki maç ceza verildi. Barcelonalı genç yıldız, Real Madrid karşısında sahada olamayacak.

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona forması giyen Ousmane Dembele'ye iki maç men cezası verdi.

Dembele, Sevilla'yı 4-0 yendikleri maçın 88. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Müsabakanın hakemi raporunda Fransız futbolcunun kendisine "Çok kötüsün" dediğini kayda geçince, federasyon oyuncuya cezayı kesti.

Maçın ardından hem Teknik Direktör Ernesto Valverde hem de takım kaptanı Lionel Messi, Dembele'nin çok zayıf bir İspanyolcaya sahip olduğunu söyleyip oyuncuyu savunsalar da cezadan geri dönüş olmadı.

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22 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının 19 Ekim'de Eibar'la deplasmanda yapacağı maçın yanı sıra, 26 Ekim'deki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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