Barcelona'da Ansu Fati sakatlandı: Tedavi belirsizliği
La Liga'nın 9. haftasında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Barcelona'da Ansu Fati, 30. dakikada sakatlık geçirirken devre arasında da yerini Lionel Messi'ye bıraktı.
Maçın ardından hastaneye götürülen genç yıldızın sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Katalan devinin tedavi konusunda nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.
Yırtılan menisküsün alınması halinde Ansu Fati'nin sahalara 5 hafta sonra dönebileceği, dikişle onarım yoluna gidilmesi halinde ise dönüş süresinin 3-5 ay arasında olacağı ifade ediliyor.
Bu sezon 10 maçta forma giyen Ansu Fati rakip ağları 8 kez havalandırırken 5 de asist yaptı.
‼ [SON DAKİKA]— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) November 7, 2020
Ansu Fati'nin sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. pic.twitter.com/ApPXJXLMv3