Barcelona'da 12 oyuncu satış listesine konulacak

La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da gelecek sezon kadro planlamasında köklü bir değişikliğe gidilecek.

için bitti, ancak sezon daha bitmedi. Şampiyonlar Ligi’nde ile son 16 turu rövanş maçına çıkacak olan Katalan ekibi, gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara başladı.

Sports Mole' de yer alan habere göre; teknik direktör Quique Setien’in planları arasında yer almayan ve kiralık sözleşmeleri bitince takıma dönecek olan 12 futbolcu satış listesine konulacak.

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Haberde söz konusu 12 oyuncunun ise Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele ve Martin Braithwaite'in yanı sıra, bu sezon başka kulüplere kiralanan Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo ve Philippe Coutinho oldukları belirtildi.