Barcelona yolsuzluk iddialarını yalanladı

Barcelona yaptığı açıklamada, eski başkan yardımcısının suçlamalarını reddettiğini duyurdu.

'da altı yönetim kurulu üyesi istifa kararlarını bildirdi.

Kulübün başkan yardımcıları Emili Rousand ve Enrique Tombas ile diğer yöneticiler Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont ve Jordi Clasamiglia, ayrıca başkan Josep Maria Bartomeu'nun kararlarını da eleştiren bir bildiri yayımladılar.

RAC1' e konuşan Rousaud, kulübün finans politikasını eleştirirken, "100 bin euro'luk piyası fiyatı olan bir iş için 1 milyon euro ödüyorduk" ifadelerini kullandı.

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Barcelona ise yaptığı açıklamada Rousaud'un suçlamalarını yalanladı. Kulüp açıklamasında, "Eski başkan yardımcımız Bay Rousaud tarafından medyada yapılan ciddi ve asılsız suçlamalar karşısında, FC Barcelona yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti reddediyor ve bu konudaki yasal işlem haklarını saklı tutuyor" ifadelerine yer verdi.