Katalan basını mensubu "Sport" gazetesi, Barcelona yerine Real Madrid'i tercih eden Portekizli Bernardo Silva'yla ilgili bir çelişkiyi öne çıkardı. Geçen yaz transfer döneminde Katalan forması giymeye çok yaklaşan oyuncu, kraliyet ekibinin forması altında ilk El Clasico'suna beklemediği bir durumda, ilk 11'in uzağında ve orta sahadaki yerini korumak için rekabet baskısı altında çıkmaya hazırlanıyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen gazete, José Mourinho'dan gelen bir telefon görüşmesinin ardından geleneksel rakibe transfer olmayı tercih eden Portekizli orta saha oyuncusunun durumundaki ani değişime dikkat çekti. Oyuncu, birkaç ay sonra kendisini Santiago Bernabéu'ya gelişine eşlik eden beklentilerden tamamen farklı bir gerçekliğin içinde buldu.

Bernardo, serbest transferle Real Madrid'e katılmadan önce Manchester City ile dokuz sezon süren bir serüveni sonlandırmıştı. Büyük tecrübesi, teknik kalitesi ve oyunu düzenleme yeteneği, Mourinho'nun projesinde ona öne çıkan bir rol kazandıracak etkenler gibi görünüyordu, ancak Portekizli teknik adamın hesapları beklendiği gibi gitmedi.

Bernardo, Real Madrid'e oyuncu olarak tanıtılırken şunları söyledi: "Real Madrid beni aradığında tereddüt etmedim." Bu tercihi, Barcelona'ya muhtemel transferinin kapısını kapattı ve onu tarihi rakibinin formasıyla Katalan kulübünün karşısına çıkardı, ancak kraliyet ekibindeki konumu hızla geriledi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Öne çıkan bir transferden ilk 11 hesaplarının dışındaki bir oyuncuya

"Sport" gazetesinin raporuna göre Mourinho, Bernardo'ya ilk 11'de yer vermeye başlamıştı; ancak Aurélien Tchouaméni'nin dönüşü ve Arda Güler'in orta sahada yer edinmesi durumunu zorlaştırdı. Böylece Portekizli oyuncu yerini kaybetti ve bir dizi maçta sınırlı sürelerle yetindi.

Rolündeki gerileme, Manchester City ile geçirdiği yıllarda edindiği tecrübeye rağmen Real Madrid kadrosunda kalıcı bir yer tutmasının zorluğuna işaret eder biçimde, Villarreal ve Elche maçlarından tamamen dışarıda kalma noktasına kadar vardı.

Rakamlar bu gerilemenin boyutunu yansıtıyor; ilk iki hafta ilk 11'de yer aldıktan sonra Bernardo, forma giyebildiği on bir maçta yalnızca iki maça daha ilk 11'de başladı ve yedi kez yedek kulübesinde oturdu.

Rapora göre, oyuncunun süre alamama durumu son milli maç arasında Portekiz Millî Takımı'na da uzandı; zira dört maçta yalnızca sekiz dakika forma giydi.

El Clasico öncesi soru işaretlerini silmeyen bir gol

Bu gerilemeye rağmen Bernardo, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında ilk 11'e dönme fırsatı buldu ve bunu 4-1'lik galibiyette Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederek değerlendirdi; bu performans Barcelona maçı öncesi ona bir moral verebilir.

Ancak bu gol, özellikle La Liga'da, transferin tamamlandığı sıradaki tecrübesi ve konumuyla kıyaslandığında beklenenden az olan varlığı göz önüne alındığında, Mourinho'nun hesaplarındaki rolüne dair soruları henüz çözmüyor.

Pazar günkü karşılaşma, Real'i tercih etmesinin daha büyük bir role doğru atılmış bir adım olduğunu, sezonun en önemli maçlarını saha dışından izlemekle yetineceği bir evrenin başlangıcı olmadığını kanıtlaması gereken Bernardo için önemli bir sınav gibi görünüyor.