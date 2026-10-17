Barcelona, La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde "La Cartuja" Stadı'nda Real Betis'i 5-2 yenerek aldığı büyük galibiyetin ardından endişe verici haberler aldı. Eric Garcia, Gerard Martin ve Jules Kounde, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maça yalnızca 3 gün kala karşılaşmayı fiziksel sorunlarla tamamladı.

"Cadena SER" radyosu, gazeteci Santi Ovalle'ye dayandırdığı haberinde, ilk göstergelerin ciddi bir sakatlığa işaret etmediğini, ancak üç oyuncunun durumunun değerlendirmeye alınacağını belirtti. Oyuncuların beklenen Avrupa maçına yetişip yetişemeyeceklerinin belirlenmesi için yarın pazar günü yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçları bekleniyor.

En büyük endişeyi Eric Garcia yaratıyor

Hansi Flick'in yönettiği teknik ekip içinde en büyük endişeyi Eric Garcia yaratıyor gibi görünüyor. Oyuncu, Betis karşılaşmasının son dakikalarında sağ uyluğunda ağrı duyması sonucu sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Savunma oyuncusu, ilk yarının ardından Gerard Martin'in yerine oyuna girmişti. Ancak oyun devam ederken sık sık uyluğunu tutmaya başladı ve ağrının geçmediğini fark ettiğinde sahaya uzanıp oyundan çıkma talebinde bulundu.

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İlk değerlendirmeler, sakatlığın yalnızca bir ezik olabileceğine işaret ediyor; ancak Barcelona, sorunun niteliğini kesinleştirmek için sağlık kontrollerinin sonuçlarını bekliyor. İyileşme için kalan sürenin kısıtlı olması nedeniyle oyuncunun Paris Saint-Germain maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda şüpheler var.

Daha umut verici göstergeler

Gerard Martin de ilk yarıda fiziksel bir sorun yaşadı ve oyuna devam etmeye çalışmasına rağmen devre arasından sonra sahaya dönemedi; yerine Eric Garcia oyuna girdi.

Jules Kounde ise maçı bir miktar rahatsızlık hissederek tamamladı; ancak durumuyla ilgili ilk göstergeler daha güven verici görünüyor ve büyük bir sorun yaşaması beklenmiyor.

Rapora göre, Kounde ve Gerard Martin'in iyileşme süreçleri önümüzdeki saatlerde istenen şekilde ilerlerse, takımla birlikte Paris'e gidebilirler.

Flick sonuçları bekliyor

Bu üç sakatlık, Hansi Flick'in önüne Paris Saint-Germain ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Barcelona'nın savunma hattını hazırlama konusunda bir zorluk çıkarıyor; özellikle de takımın sakat oyuncularını geri kazanmak için yalnızca birkaç günü bulunuyor.