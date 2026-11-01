Barcelona'yı kışın "beklenen transfere" ulaştıracak belirleyici şart

Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, art arda gelen sakatlıkların savunmada bir krize yol açması ve teknik direktör Hansi Flick'i stoper mevkiinde sınırlı seçeneklerle baş başa bırakmasının ardından, önümüzdeki kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi amaçlayan Katalan kulübünün ilgi odağına yeniden girdi.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Arjantinli savunmacı hâlâ Barcelona sportif direktörü Deco'nun masasındaki isimlerden biri olmaya devam ediyor ve savunma hattını güçlendirmek için olası bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Ancak transferin tamamlanması temel bir şarta bağlı; o da kulübün, bütçesine getirilen kısıtlamalara ve finansal fair play kurallarına uygun olarak oyuncuyu düşük bir maliyetle kadrosuna katabilme imkânı.

Gazete, "The Athletic" dergisinin Manchester United haberlerinde uzmanlaşmış muhabiri Laurie Whitwell'den aktardığına göre, Barcelona'nın Martinez'i kadrosuna katma ilgisi devam ediyor; ancak bu, transferin uygun mali şartlarla tamamlanabilmesi koşuluna bağlı. Bu da İngiliz kulübünün tutumunu, müzakerelerin geleceğini belirleyecek kritik bir etken hâline getiriyor.

Barcelona'nın stoper mevkiini güçlendirme ihtiyacı, kadrosunu vuran sakatlık serisinin ardından arttı. Bu sakatlıklar Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Chavi Espart'ı kapsadı. Bu durum, Deco'nun geçen yaz Flick'i bu mevkiye bir oyuncu transfer edilmesi gerektiğine ikna edememesinin ardından, yeni bir savunmacı transferi dosyasını sportif yönetimin öncelikleri arasında yeniden ilk sıraya taşıdı.

28 yaşındaki Martinez'in Manchester United ile Haziran 2027'ye kadar bir sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmede ek bir sezon uzatılmasına izin veren bir madde yer alıyor. Ancak özellikle ayrılma ihtimalinden söz eden haberlerle birlikte, Old Trafford'daki geleceği kesinleşmiş görünmüyor.

Kış transfer dönemi iki taraf için de uygun bir fırsat olabilir; zira Manchester United, oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesini önleyebilirken, Barcelona oyuncunun sözleşme durumundan faydalanarak uluslararası tecrübeye sahip bir savunmacıyı büyük bir maliyete katlanmadan kadrosuna katmayı umuyor.

Arjantinli savunmacı, performansı nedeniyle maruz kaldığı eleştirilerin yanı sıra geçen yaz kulübün yatırımlarının yetersizliğine ilişkin açıklamalarının yarattığı gerginliğin de gölgesinde, İngiliz takımındaki en iyi dönemlerini yaşamıyor.

Ayrıca Chelsea karşısında ikinci yarıda dört dakika içinde iki sarı kart görerek oyundan atılmasının ardından krizi daha da derinleşti.