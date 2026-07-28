Barcelona kulübü, Ganalı forvet Aziz İsa'nın satın alma opsiyonunu resmen kullandığını ve oyuncunun 2028 yılına kadar B takımda kalacağını açıkladı.

İsa ile yapılan nihai anlaşma, oyuncunun son iki sezonu Ganalı Dreams kulübünden kiralık olarak Barcelona Atlètic saflarında geçirmesinin ardından geldi. Bu süreçte teknik ekibi yetenekleriyle ikna etmeyi başardı.

Katalan kulübü açıklamasında, İsa'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kalıcı transfer sözleşmesini altyapı direktörü José Ramón Alexanko'nun huzurunda imzaladığını belirtti. Sözleşme 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olup bir sezon daha uzatılma imkânı bulunuyor.

20 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda B takımla 20 maça çıkmış, bu maçlarda 4 gol atmayı ve bir asist yapmayı başarmıştı.

Bu adımla birlikte Aziz İsa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Barcelona Atlètic'in yedinci takviyesi oldu. Kulüp daha önce Mısırlı Hamza Abdülkerim'in yanı sıra Jony Hernández, Juan Ibarra, Ignasi Coll, Javi Castro ve Josué Caicedo ile de anlaşma sağlamıştı.