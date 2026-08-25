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imago-sport-1081371118.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Barcelona'ya yeni bir darbe: İngiliz hamlesi Alvarez'in alternatifini tehdit ediyor

Transfers
Barcelona
Nottingham Forest
Sporting CP
L. Suarez
Premier Lig
La Liga
İspanya
İngiltere
Portekiz
Kolombiya

Katalan kulübü ne yapıyor?

Nottingham Forest, İngiliz kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmesinin ardından, Sporting Lizbon'un Kolombiyalı forveti Luis Suarez'in transferi için devreye girdi. Oyuncunun ismi son günlerde Barcelona'nın ilgisiyle de anılıyordu.

Suarez, Katalan kulübünün hücum hattına alternatif ararken forvet mevkisini güçlendirmek için Barcelona'nın önündeki olası seçenekler arasında yer almıştı.

28 yaşındaki Suarez'in, Transfermarkt sitesine göre Sporting Lizbon ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde 80 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli yer alıyor.

Kolombiyalı forvet, geçen sezon 38 gol kaydederek Sporting ile dikkat çeken bir sezon geçirmiş, böylece Portekiz Ligi'nin en önemli forvetlerinden biri olarak yerini pekiştirmiş ve birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti.

Nottingham Forest'ın bu hamlesi, transfer piyasasının hassas bir döneminde geldi. İngiliz kulübü transferi tamamlamak için son günleri değerlendirmeye çalışırken, Sporting büyük ve uygun bir mali teklif gelmesi halinde forvetinden vazgeçme konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan Suarez'in ismi, öne sürülen hücum seçeneklerinden biri olarak Barcelona'nın hesaplarında hâlâ yer alıyor; ancak Katalan kulübünün transfere yönelik tutumu, Nottingham Forest'ın doğrudan ilgisine kıyasla daha az net görünüyor.

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