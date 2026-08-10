18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

Çeviri:

Barcelona'ya yeni bir darbe: Beklenmedik sakatlık hakkında resmi açıklama

Barcelona
İspanya

Ne oldu?

Barcelona kadın futbol A takımı oyuncusu Portekizli Kika Nazareth, sol uyluğundaki hamstring kasının arka bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Katalan kulübü pazartesi günü yaptığı resmi tıbbi açıklamada, Kika'nın Andorra'daki kamptan dönüşünün ardından tıbbi tetkiklerden geçtiğini doğruladı. Bu tetkikler, takımla birlikte bulunmasına rağmen arkadaşlarıyla son antrenman seanslarına katılmasını engelleyen sakatlığın boyutunu ortaya koydu.

Tahmini iyileşme süresi

Barcelona, tahmini iyileşme süresini 4 hafta olarak belirledi; ancak bunun oyuncunun klinik ve fonksiyonel gelişimine bağlı olacağını vurguladı. Bu da fiili dönüş tarihinin, vücudun tedaviye ve rehabilitasyon programına vereceği tepkiye göre değişebileceği anlamına geliyor.

Yeni bir ters gidiş

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Bu sakatlık, Barcelona'daki ilk iki sezonunda tekrarlayan fiziksel sorunlar nedeniyle sağlayamadığı sürekliliği yakalamak amacıyla hazırlık dönemini geçiren Kika Nazareth için yeni bir ters gidişi temsil ediyor.

Portekizli oyuncu, 2024-25 sezonunun son aşamalarından uzak kalmasına yol açan ciddi bir sakatlık yaşamış, geçen sezon ise takımla düzenli biçimde forma giymesini kısıtlayan başka daha küçük sakatlıklar da geçirmişti. Bu durum, ilk on birde vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kabul ettirme kapasitesini olumsuz etkiledi.

Yeni bir iyileşme yolculuğu

Kika'nın artık iyileşme sürecine yeniden başlaması ve kademeli olarak takımın dinamiğine dönmek için çalışması gerekiyor. Bu sırada Barcelona, yerel ve Avrupa kupalarını savunmayı hedeflediği yeni bir sezonun başlangıcına hazırlanıyor.

Portekizli oyuncu, fiziksel sorunlarla karşılaştığı bu son sefer olmasını ve Katalan kulübündeki kariyerini sekteye uğratan sakatlıklar dizisinden önce sergilediği seviyeyi yeniden gösterebilmek için güçlü bir şekilde dönebilmeyi umuyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin