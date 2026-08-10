Barcelona kadın futbol A takımı oyuncusu Portekizli Kika Nazareth, sol uyluğundaki hamstring kasının arka bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Katalan kulübü pazartesi günü yaptığı resmi tıbbi açıklamada, Kika'nın Andorra'daki kamptan dönüşünün ardından tıbbi tetkiklerden geçtiğini doğruladı. Bu tetkikler, takımla birlikte bulunmasına rağmen arkadaşlarıyla son antrenman seanslarına katılmasını engelleyen sakatlığın boyutunu ortaya koydu.

Tahmini iyileşme süresi

Barcelona, tahmini iyileşme süresini 4 hafta olarak belirledi; ancak bunun oyuncunun klinik ve fonksiyonel gelişimine bağlı olacağını vurguladı. Bu da fiili dönüş tarihinin, vücudun tedaviye ve rehabilitasyon programına vereceği tepkiye göre değişebileceği anlamına geliyor.

Yeni bir ters gidiş

Bu sakatlık, Barcelona'daki ilk iki sezonunda tekrarlayan fiziksel sorunlar nedeniyle sağlayamadığı sürekliliği yakalamak amacıyla hazırlık dönemini geçiren Kika Nazareth için yeni bir ters gidişi temsil ediyor.

Portekizli oyuncu, 2024-25 sezonunun son aşamalarından uzak kalmasına yol açan ciddi bir sakatlık yaşamış, geçen sezon ise takımla düzenli biçimde forma giymesini kısıtlayan başka daha küçük sakatlıklar da geçirmişti. Bu durum, ilk on birde vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kabul ettirme kapasitesini olumsuz etkiledi.

Yeni bir iyileşme yolculuğu

Kika'nın artık iyileşme sürecine yeniden başlaması ve kademeli olarak takımın dinamiğine dönmek için çalışması gerekiyor. Bu sırada Barcelona, yerel ve Avrupa kupalarını savunmayı hedeflediği yeni bir sezonun başlangıcına hazırlanıyor.

Portekizli oyuncu, fiziksel sorunlarla karşılaştığı bu son sefer olmasını ve Katalan kulübündeki kariyerini sekteye uğratan sakatlıklar dizisinden önce sergilediği seviyeyi yeniden gösterebilmek için güçlü bir şekilde dönebilmeyi umuyor.