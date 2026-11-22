Karar 21. dakikada, Lamine Yamal'ın ceza sahası içinde Villarreal forvetinin Tani Oluwaseyi'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından geldi. Penaltı gerektiren bir ihlal olup olmadığının netleşmesi için pozisyonda VAR devreye girmek zorunda kaldı.
Hakem pozisyonlarını analiz eden "Archivo VAR" hesabı, kararın doğruluğuna ilişkin tartışmaya son noktayı koydu. Hesap, penaltının doğru olduğunu ve hakemin pozisyonu izledikten sonra penaltı vermekte haklı olduğunu vurguladı.
"Archivo VAR" hesabı, X platformu üzerinden pozisyona ilişkin bir analiz paylaştı. Analizde şu ifadeler yer aldı: "VAR, hakem Hernández Hernández'e yardım etmek zorunda kaldı."
Hesap, olayın ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Oluwaseyi, Lamine Yamal'a iki kez temas ederek hareketini engelledi; ilki aşağıdan, ikincisi ise yukarıdan."
Hesap, karara ilişkin tavrını netleştirerek "Doğru penaltı" ifadesini kullandı. Ardından pozisyonun yorumlanmasındaki en önemli noktayı açıkladı: Belirleyici temas ilkiydi, çünkü ikinci temas gerçekleştiğinde Lamine Yamal zaten düşmeye başlamıştı.
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Dolayısıyla hakem analizi hesabının yorumu, yalnızca iki oyuncu arasında temas bulunmasına değil, ilk müdahalenin zamanlamasına ve bunun Barcelona hücumcusunun düşmesindeki doğrudan etkisine dayanıyor. Bu da ihlalin penaltı gerektirdiği anlamına geliyor.
Bu nokta özellikle önem taşıyor, çünkü bazı pozisyonlarda oyuncu düşmeye başladıktan sonra ek bir temas görülebiliyor. Ancak bu durum, oyuncunun dengesini kaybetmesinin asıl nedeni olan önceki ihlalin varlığını mutlaka ortadan kaldırmıyor.
Lamine Yamal penaltıyı kaçırdı
Barcelona farkı azaltmak için altın bir fırsat yakalamasına rağmen Lamine Yamal penaltıyı gole çeviremedi. 23. dakikada topun başına geçen genç yıldızın vuruşu Villarreal kalesinin sağ direğine çarptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsatı kaçırdı.
Barcelona oyunu domine etti, Villarreal cezalandırdı
Pozisyon, Barcelona'nın topa ve hücum inisiyatifine açık şekilde hâkim olmasına rağmen Villarreal'in 2-0 öne geçtiği son derece heyecanlı bir ilk yarıda yaşandı.
Villarreal adına skoru 5. dakikada Barcelona savunmasının hatasından yararlanan Tajon Buchanan açtı. Tani Oluwaseyi ise 7. dakikada Alberto Moleiro'nun asistiyle ikinci golü kaydetti.
Buna karşın Barcelona oyunun kontrolünü eline aldı ve ilk yarıyı yüzde 74 topla oynama oranıyla tamamladı. Villarreal'de bu oran yüzde 26'da kaldı. Katalan ekibi rakibinin yalnızca 3 şutuna karşılık 13 şut çekerken, gol beklentisi değeri konuk ekibin 0,11'ine karşılık 1,16 oldu.
Ancak kaçan penaltı, Barcelona'nın farkı azaltmasına engel oldu. İki takım soyunma odasına Villarreal'in 2-0 üstünlüğüyle giderken, Hans Flick'in ikinci yarıda skoru değiştirip değiştiremeyeceği merak konusu oldu.
Sonuç olarak, "Archivo VAR" analizine göre penaltı kararı doğruydu. Ancak Barcelona, eline geçen fırsattan yararlanamadı. Yamal, takımını yeniden maçın içine sokabilecek penaltıyı kaçırdı.