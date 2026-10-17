Barcelona'ya Paris maçı ve El Clasico öncesi ağır darbe

Barcelona, Real Betis karşısında aldığı farklı galibiyete (5-2) rağmen endişe verici bir darbe aldı. Takımın savunma oyuncusu Eric Garcia, maçın bitimine dakikalar kalırken uyluk kaslarında ağrı hissetmesi üzerine sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sakatlık, oyuncunun önümüzdeki salı günü Paris Saint-Germain ile yapılacak kritik karşılaşmaya ve ayrıca Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Maçın son dakikalarında Eric Garcia saha zeminine yığıldı, ardından yedek kulübesine yöneldi ve bu sırada sağ bacağına dokunarak belirgin bir ağrı hissettiğini gösterdi.

İspanyol savunmacı maça devam etmeye çalışmasına rağmen oyunu sürdüremedi ve bitiş düdüğünden önce oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlık, Barcelona için hiç de uygun olmayan bir zamanda geldi; özellikle de Eric Garcia'nın karşılaşmada Katalan ekibinin dördüncü golünü kaydetmiş olması nedeniyle. Bu, oyuncunun bu sezondaki ilk golüydü.

Sakatlığın ciddiyeti şu ana kadar netleşmedi, ancak beklenen Avrupa maçı öncesinde zamanın sınırlı olması göz önüne alındığında, ilk belirtiler oyuncunun Paris Saint-Germain karşılaşmasına hazır olacağı konusunda güven verici görünmüyor.

Önümüzdeki pazar günü oynanacak Real Madrid maçında forma giyip giyemeyeceği de şüpheli, bu da Barcelona teknik ekibini oyuncunun fiziksel durumu konusunda bir bekleyiş haline sokuyor.

Eric Garcia'nın, sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini belirlemek için yarın pazar günü Barcelona'da tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor. Sakatlığın sahalardan uzak kalmayı gerektirmesi halinde, kulübün oyuncunun durumunu ve muhtemel yokluk süresini açıklayan resmi bir bildiri yayınlaması bekleniyor.