Barcelona'nın eski teknik direktörü İspanyol Xavi Pascual, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Katalan kulübündeki ikinci dönemini erken sonlandırdı ve 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Dubai ile yeni bir maceraya atılmaya karar verdi.

Dubai kulübünün genel menajeri Dean Kamenjasevic'in açıklamalarına göre Pascual, üst üste üçüncü kez herhangi bir kupa kazanmayı başaramadan tamamlanan geçen sezonun ardından, Barcelona ile olan sözleşmesindeki ayrılık maddesini yaklaşık 400 bin euro karşılığında devreye soktu.

Pascual, Barcelona ile sözleşmesini geçtiğimiz kasım ayında imzalamıştı ancak son sezonu hayal kırıklığıyla sona erdi. Takım, Kral Kupası'na yarı finalde Baskonia karşısında veda etti, Avrupa Ligi'nde eleme turlarına yükselmeyi başaramadı ve ardından İspanya Ligi finalini Valencia'ya kaybetti.

Pascual'ın kararının ardında yeni bir mücadeleye atılma isteği yatıyor. Önceki döneminde Barcelona'yı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan İspanyol çalıştırıcı, şimdi kıta düzeyinde güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir takım kurmayı hedefleyen Dubai ile yeni bir görev üstleniyor.

Kamenjasevic, İspanyol teknik adamın iki yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılma kararı aldığını ve Dubai ile yeni bir sözleşme imzalamak için bu sözleşmeden feragat ettiğini belirterek, yeni anlaşmanın şartlarının Barcelona ile olan önceki sözleşmesine büyük ölçüde benzediğini ifade etti.

Emirlik kulübünün genel menajeri şunları ekledi: "İki yıllık bir sözleşmesi olmasına rağmen Barcelona'dan ayrıldı ve Barcelona'da sahip olduğu sözleşmeye büyük ölçüde benzeyen yeni bir sözleşme imzalamak için ondan feragat etti. Bu yüzden buraya para için gelmediği kesin."