Barcelona'ya Joshua Kimmch'ten kötü haber!

Barcelona Sergio Busquets'in yerine orta saha oyuncusu ararken Joshua Kimmich'in Bayern Münih'ten ayrılmaya niyeti yok.

NE OLDU? Tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in 18 yılın ardından sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak olması, Katalan devinde doldurulması gereken büyük bir açacak. Xavi'nin, bu boşluğu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich ile doldurmak istediği bildirilmişti. Ayrıca Kimmich'in bu yaz Bavyera'dan ayrılacağına dair bazı söylentiler de su yüzüne çıkmıştı.

BÜYÜK RESİM: Ancak görünüle göre Kimmich, bu söylentilere rağmen Bayern'de kalmaya kararlı. Saygın Alman futbol muhabiri Florian Plettenberg, millî oyuncunun kesinlikle Bayern Münih'ten ayrılmaya niyeti olmadığını ve Barcelona ile herhangi bir temas kurmadığını açıkladı.

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KIMMICH VE BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Alman orta saha oyuncusu, altı yıllık Bundesliga şampiyonluk serisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü Bayern, cumartesi günü evinde RB Leipzig'e 3-1 yenildi ve Borussia Dortmund, Augsburg karşısında kazandığı takdirde bitime bir hafta kala liderliğe yükselecek.

Bu arada Barcelona, La Liga şampiyonluğunu çoktan ilan etti.