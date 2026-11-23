Villarreal'i 3-2 yenen Barcelona, olası bir darbeyle sarsıldı. Eski İspanyol hakem Eduardo Iturralde González, doğrudan kırmızı kartla oyundan atılan Fermín López'e verilmesi beklenen cezayı açıkladı.

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Iturralde, orta saha oyuncusunun iki maç ceza almasını bekliyor. Cezanın onun öngördüğü şekilde verilmesi halinde oyuncu, sezonun kritik bir döneminde Deportivo La Coruña ve Atlético Madrid karşılaşmalarında forma giyemeyebilir.

1995-2012 yılları arasında İspanya Birinci Ligi'nde maç yöneten eski hakem, Cadena SER radyosuna yaptığı açıklamada, Fermín'in Villarreal maçında hakem ekibine itiraz etmesi nedeniyle iki maç men cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Barcelonalı oyuncu, 74. dakikada hakem Hernández Hernández'in kararıyla oyundan atıldı. Fermín, dördüncü hakeme yüksek sesle itiraz etmiş, ona doğru yürüyerek protesto içerikli bir ifadeyi defalarca tekrarlamış, ardından sahayı terk edip soyunma odasına gitmişti.

Hakem raporunda, Fermín'in yedek kulübesinden kalkarak dördüncü hakeme yaklaştığı, yüksek sesle itiraz ettiği ve "Benimle uğraşma" ifadesini birkaç kez tekrarladığı belirtildi. Raporda ayrıca oyuncunun kırmızı kart gösterilmeden önce sahayı terk ettiği yer aldı. Bu ayrıntıların, verilecek cezanın belirlenmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

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Tartışmalar kırmızı kartla da sınırlı kalmadı. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, maçın ardından hakem kararlarını eleştirerek şunları söyledi: "Bu hakemle her zaman aynı şey oluyor. Durum buysa, kazanmak için sadece daha iyi oynamamız gerekiyor, tıpkı ikinci yarıda yaptığımız gibi."

Iturralde, Villarreal'in uzatma dakikalarında, özellikle 91 ya da 92. dakikada, Gerard Martín'in rakip oyunculardan birine yaptığı müdahale nedeniyle penaltı kazanması gerektiğini de vurguladı. Eski hakem, Gerard Martín'in rakibinin yüzüne koluyla vurarak oyuna devam etmesini engellediğini belirtti ve VAR müdahale etmemiş olsa da pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Villarreal teknik direktörü Íñigo Pérez, hakem kararları hakkında yorum yapmayı sürdürmeyi reddetti. Pérez, itirazlarını maç sırasında hakeme ilettiğini ve karşılaşmanın ardından bu konuyu yeniden konuşmak istemediğini vurguladı. Barcelona ise Fermín López'in cezasıyla ilgili resmi kararı bekliyor.