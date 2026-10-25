Barcelona, El Clásico'da Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada yeni bir darbe aldı. Xavi Espart, ilk yarının 29. dakikasında maça devam etmesine engel olan fiziksel ağrılar nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Böylece Hansi Flick, onun yerine Alejandro Baldé'yi oyuna sürme kararı aldı.

Espart maça ilk 11'de başlamış ve maçın başında Aurélien Tchouaméni ile girdiği temasın ardından ağrı belirtileri gösterip hareket etmekte zorlanana kadar iyi bir performans sergilemişti.

Rahatsızlık hissetmesine rağmen genç bek oyuna devam edip takımına yardımcı olmaya çalıştı; ancak Yan Diomande'yi takip etmek için koşuya geçtikten sonra durumu daha da kötüleşti ve yere düşerek karşılaşmaya devam edemedi. Bu durum teknik heyeti, sakatlığın ağırlaşmasını önlemek amacıyla kendisini oyundan almaya yöneltti.

Flick, Baldé'yi oyuna dahil ederek değişikliği hızlıca yaptı ve kanatlardaki görev dağılımını yeniden düzenledi; oyuna giren oyuncu sol bek pozisyonunu üstlenirken João Cancelo sağ tarafa geçti.

Espart'ın sahadan çıkması, ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı bulup bu fırsatı sahada kaldığı dakikalarda değerlendiren genç oyuncunun bu durumu nedeniyle Barcelona için bir aksilik teşkil ediyor.

Kulüp, sakatlığın türünü tam olarak belirlemek ve olası yokluk süresini ortaya koymak için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor.