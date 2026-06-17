Barcelona’ya darbe… Arsenal, Atlético Madrid ile Álvarez konusunda anlaştı mı?

Arsenal, önümüzdeki sezon forvet hattını güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde Atlético Madrid’in Arjantinli forveti Julián Álvarez’i kadrosuna katmak için yoğun çabalarını sürdürüyor.

Alvarez, yaz transfer piyasasında ateşli bir rekabete neden oluyor; Real Madrid, 150 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş, ancak bu teklif Atlético Madrid tarafından reddedilmişti.

Barcelona ise gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek için Alvarez’i hâlâ birinci seçenek olarak görüyor; Paris Saint-Germain ve Arsenal de Arjantinli yıldızla ilgileniyor.

İspanyol “El Chiringuito” programından gazeteci Jordi Jota ise Atlético Madrid’in Álvarez konusunda Arsenal ile bir anlaşmaya vardığını iddia etti.

Jota şöyle konuştu: “Gil Marin, geçen Pazar günü Laporta’yı arayarak Julian’ın (Alvarez) satılık olmadığını söyledi. Benim sorum şu: Julian gerçekten satılık değil mi? Çünkü Atlético, Alvarez’in satışı konusunda Arsenal ile nihai bir anlaşmaya vardı.”

Bu anlaşmanın 50 milyon avroluk transfer ücreti içerdiğini ve ayrıca Arsenal’in forveti Victor Giocuris’in Atlético’ya katılacağını da açıkladı.







