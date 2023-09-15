Barcelona'ya büyük darbe: Tam 378 milyon Euro'luk şok!

İspanyol devi Barcelona, son yılların en büyük ekonomik sıkıntısını yaşıyor.

NE OLDU? Barcelona'nın mevcut sezon için yeni maaş tavanı 270 milyon Euro olarak belirlendi. La Liga, Şubat ayında bu bedeli 648 milyon Euro olarak açıklarken şu anda Barça'nın, tam 378 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadığını tescilledi.

Real Madrid'in 2023-24 sezonu için La Liga bütçesi 727 milyon Euro iken Atletico Madrid'in bütçesi de 296 milyon Euro ile Barça'nın üzerinde bulunuyor. İlk beş sırada Sevilla (168 milyon avro) ve Villarreal (143 milyon avro) de kendilerine yer buldular.

BÜTÇE TABANI NEDEN AZALTILDI? Bir takımın kazancı ile spor dışı harcamaları ve borç geri ödemeleri arasındaki fark yaklaşık olarak tavanı belirliyor.

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Barca'nın düşüşü kısmen "palancas"ın (kısa vadeli finansmanı iyileştirmek için satılan varlıklar) azalan etkisinden kaynaklanıyor ve geniş çapta bu durum bekleniyordu.

Böyle bir varlık satışından, Barca Studios'tan (şimdi Barca Vision) elde edilen para 2022'de alınmadı ve bu yaz yeniden satışına yol açtı.

Ancak transfer döneminin sonuna kadar fon hala ulaşmadı ve bu durum, Başkan Joan Laporta ve yönetim kurulunun tüm yaz işlerini La Liga'ya kaydetmeleri için 20 milyon Euro'luk bir garanti vermesine neden oldu.

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BÜYÜK RESİM: Barça yazın sınırlı sayıda transferler gerçekleştirdi; Oriol Romeu (3,5 milyon Euro), İlkay Gündoğan ve Inigo Martinez katıldı, Joao Felix ve Joao Cancelo ise sezonluk kiralık transferlerle geldi.

Mali durumlarını dengelemek için, takımdaki en çok kazananlar Sergio Busquets ve Jordi Alba ayrıldı ve Ousmane Dembele ile Franck Kessie için transfer ücretleri alındı.

Diğer ayrılanlar arasında Abde Ezzalzouli, Samuel Umtiti ve Nico Gonzalez yer alırken Ansu Fati, Clement Lenglet ve Sergiño Dest kiralık olarak takımdan gönderildi.

Barça, yıllık spor masraflarını 560 milyon Euro'dan yaklaşık 400 milyon Euro'ya düşürdü, ancak bu rakam hâlâ ligin sınırını aşıyor.

Bu; B takımı, kadın takımı ve basketbol takımı gibi diğer takımlara yapılan harcamalar dikkate alındığında, Ocak ayında transfer dönemi yeniden açıldığında kısıtlamalarla karşılaşacakları anlamına geliyor.

BARCA'DA SIRADA NE VAR?: Laporta ve arkadaşları, mevcut oyuncu grubuyla devam etmek istiyorlarsa, gelecek sezondan önce bir kez daha kesinti yapmak veya fon toplamak için başka kaynaklar bulmak zorunda kalacaklar.