Barcelona'ya 'Ben gidiyorum' diyen İlkay Gündoğan'ın bonservisi belli oldu!

İspanyol devi Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, kulüpten ayrılmaya karar verdi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester City'nin kaptanı olarak Barcelona'nın yolunu tutan İlkay, başarısız geçen sezonun ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

City'deki ortamını Barcelona'da bulamayan İlkay, Barcelona defterini kapatarak kariyerinde yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.

NE SÖYLENDİ?

Todofichajes'te yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübüne ileterek 'Ben gidiyorum' dedi. Tecrübeli yıldızın, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı planladığı aktarılıyor.

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ATLETICO MADRID DEVREDE

İlkay Gündoğan'ın menajerinin de harekete geçmesiyle birlikte ilk talip Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in Arjantinli menajeri Diego Simeone, Barça ile temasa kurdu.

Barcelona'ya Joao Felix'i kiralık olarak veren Atletico Madrid, iki transferi birlikte değerlendirip Felix'i bir pazarlık kozu haline getirmeyi amaçlıyor.

İlkay ile Atletico Madrid dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi var.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Barcelona'nın İlkay Gündoğan için 12-15 milyon Euro'luk bir bedel beklediğinin altı çiziliyor.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon toplam 45 resmi maçta oynadı ve 5 gol atıp 11 asistlik katkı yaptı.