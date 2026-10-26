Barcelona'ya Alaves maçı öncesi sevindirici haber

Barcelona'nın yıldızı Jules Koundé, İspanya Ligi'nin 11. haftasında önümüzdeki cumartesi oynanacak Deportivo Alavés karşılaşmasına yetişmek için büyük bir şansa sahip.

Sport gazetesi, sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyen Koundé'yle ilgili göstergelerin olumlu göründüğünü aktardı.

Koundé, El Clasico'ya yetişmeye yakındı ancak Barça'nın teknik ekibi onu oynatma riskini almamaya karar verdi.

Bu nedenle, iyileşme sürecinin olumlu bir şekilde devam etmesi şartıyla Koundé'nin Deportivo Alavés karşısında sahaya çıkma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek görünüyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Fransız savunmacı, Instagram hesabından birliğe çağrı yapan bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Zor bir hafta. Birlik olma vakti geldi Barcelona taraftarı, her zamankinden daha fazla."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu aşamadan daha güçlü çıkacağımıza hiç şüphe yok."

Çok daha fazla endişe yaratan durum ise Xavi Espart'ın durumu. Oyuncu, sakatlık nedeniyle El Clasico'yu ilk yarıda terk etmek zorunda kaldı ve 29. dakikada yerine Alejandro Balde girdi.

Kulüp, oyuncunun sakatlığını doğrulayan bir açıklama yayımlayarak 7 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Sakatlıkların birikmesi, Flick'in elindeki seçenekleri azalttı. Flick, yedek takım oyuncularından yararlanma ihtimalini de dışlamadı.

Teknik direktör şunları söyledi: "Savunma hattında çok fazla seçeneğimiz yok, bu yüzden durumu yönetmemiz gerekiyor. Belki de kulüp akademisinden bazı oyuncuları yukarı çekmek zorunda kalabiliriz."



